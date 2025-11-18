桃園第二行政園區評估進入倒數 市府：兩大整開區擇一

桃園升格直轄市後，地方行政機關廳舍長期呈現不敷使用情況，市府雖有意發展第二行政園區，但因選址至今8年未定，屢遭批評炒地皮，民代也要求盡快公布；對此，桃園市都發局長江南志表示，會在2個整體開發區之間做決定，市長張善政則說最快年底宣布結果。

桃園第二行政園區討論多年，前市長鄭文燦任內就曾委外評估合適場址，選項最多達19處，但由於遲沒下文，屢遭民代質疑「炒地皮幫凶」，而現任市長張善政延續規畫並將業務從秘書處移到都發局，上任近3年也難逃議員追問。

桃園市議員謝美英表示，市府許多局處分散在外，每月租金182萬元，洽公民眾更常常跑錯地點，非常不便民；桃園市議員林政賢表示，張善政曾說今年會決定選址，眼看時序就要進入12月，還是無聲無息，市府有必要說明。

面對議員多次質詢，張善政未曾透露選址拍板與否，僅強調「緊鑼密鼓進行中」或「還在跟都委會溝通」。

都發局長江南志表示，桃園第二行政園區歷經十數年的評估始終未能定案，目前經過篩選剩下中路整開區與捷運綠線G12到G14整開區二擇一，兩個整開區都位於桃園區且都是既有都市計畫變更案，地理位置各有優勢。然事涉桃園未來40、50年行政效率與民眾洽公便利性，尚在做最後評估。但可以確定的是，第二行政園區除了考量市府各局處使用空間需求，也將市議會納入規畫範圍，以提升整體行政效率。

江南志也說，大型公設開發對地方發展有很重要的定錨作用，除了考量現有週邊交通與條件外，未來對桃園市整體發展願景必須具備發展性。如同市立醫院確定落腳八德霄裡之後，大眾會關心該處有何交通問題，然後一一提出發展配套。行政園區選址確定後，類似的問題也會慢慢浮現與討論，而問題解決後，交通顯著提升，地方發展自然跟著提升。