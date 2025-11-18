三界爺文化祭 楊梅頭重溪三元宮200周年傳承客庄信仰

桃園市三界爺文化祭－鬧熱三界今日在楊梅頭重溪三元宮登場，29日前有多場節目。客家事務局表示，今年活動結合廟方200周年慶推出系列活動，將吸引更多民眾、尤其是年輕族群參與，讓傳統信仰融入現代生活。

市政府秘書長溫代欣說，今年活動以「鬧熱三界237」為主題，「2」代表結合頭重溪三元宮200周年慶，共創在地共好；「3」象徵三界爺特展首度設立獨立展區，吸引更多民眾及年輕族群參與，「7」是串聯桃園7區21座三界爺廟宇，展現宗教文化的凝聚力，也讓三界爺信仰成為桃園多元族群融合的重要象徵。

客家局范姜泰基局長指出，今年文化祭適逢頭重溪三元宮建廟200周年，新增三界爺學生繪畫比賽，從258件作品中選出國小、國中各組前三名與佳作、優選，藉此增加學童對於三界爺文化的認識，培養對在地宗教與客庄文化的興趣與認同。特展首度走出宮廟，移師楊梅區公所展出學生繪畫比賽得獎作品，並從三界爺信仰、楊梅壢起源，到7區21座廟宇介紹，最後還有向自然道謝的科技互動體驗，呈現三界爺信仰與客庄文化的多元面貌，將自即日起展至28日。

客家局表示，桃園地區早期由客家人、閩南人與平埔族共同開發，形成縱橫交錯的水圳系統，水圳不僅灌溉農田，也孕育出各自的三官大帝信仰，使主祀三界爺的廟宇遍布客家聚落。全市共有21座全台之最。而三官大帝（上元天官、中元地官、下元水官）除了主祈福、赦罪、解厄，也代表敬天、惜地、護水的理念。