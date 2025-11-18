燒廚餘恐有戴奧辛 桃園民代籲設蒸煮中心創造循環經濟

非洲豬瘟疫情暫歇，但中央仍禁廚餘養豬，各界關心去化問題。桃園市議員呂林小鳳憂外縣市廚餘流入恐造成地方環境負擔與汙染，呼籲市府先想好因應措施，參考日本開發廚餘轉化營養液，打造循環經濟；桃園市長張善政表示，研議打造蒸煮中心統一烹煮廚餘成豬飼料，但前提是中央先鬆綁廚餘養豬政策與制定相關規範。

呂林小鳳表示，廚餘禁止養豬後，許多縣市處理廚餘方式就是當垃圾送入焚化爐燒，但副市長蘇俊賓曾在行政院會提醒此舉不僅會減少焚化爐壽命，也有可能產生戴奧辛污染，過度使用焚化爐，也有可能引爆下一波垃圾大戰。另外，目前桃園學校機關與家戶廚餘每天約100噸，餐廳商家約80噸，雖然以生質能中心與民間業者「泓橋」處理量能尚能負荷，但難保外縣市不會流入或其他黑數存在。

呂林小鳳指出，日本政府為了黑豬肉打進歐美市場，與養豬業者、環保飼料業者合作，開發由政府全程監控的統一蒸煮廠，將廚餘製成符合法規的液體飼料，此舉不僅減少焚化爐焚化量，也讓高品質黑豬得以外銷。建議市府爭取中央預算，支持在桃園設置全國首座現代化廚餘統一處置廠。

市長張善政表示，桃園目前處理廚餘處理量能充足，也有意透過統一蒸煮方式，消弭飼料存留病菌的可能性，但中央現階段仍禁用廚餘養豬，期待中央有限度鬆綁政策並訂定相關規範，地方再來研議規畫。

環保局表示，農業部刻正檢討廚餘養豬再利用政策，目前北部地區高溫蒸煮中心設施共有二處，分別為苗栗縣通霄鎮全順畜牧場及新北市林口區（尚在建置中），若農業部支持設置統一蒸煮處理廠去化廚餘，桃源將輔導有意願業者投入推動，將廚餘轉化為有機肥料或液態飼料等再利用產品，透過飼料化、肥料化、能源化等多元去化管道共創三贏。