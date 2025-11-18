快訊

竹市府6.2億購入世紀鑫城辦公空間 議員質疑成本過高

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府局處分散各地，民眾洽公舟車勞頓，市府近期以6.2億經費在東區世紀鑫城購置新的工務處辦公空間，引來市議員吳旭豐質改造成本過高，效益有待檢驗。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府局處分散各地，民眾洽公舟車勞頓，市府近期以6.2億經費在東區世紀鑫城購置新的工務處辦公空間，引來市議員吳旭豐質改造成本過高，效益有待檢驗。市府回應，相較於新建辦公大樓，透過有償撥用可大幅縮短取得時程。

新竹市政府辦公大樓「新竹州廳」為現存唯一國定古蹟市府辦公大樓，受限古蹟無法擴建，市府局處分散在南寮、巨城、舊法院等地。吳旭豐今在議會質詢指出，因財劃法補助挹注，新竹市有能力處理市府行政空間不足與分散問題，應考慮一站式大樓的可行性。

新竹市代理市長邱臣遠答詢，一直都持續關注新市政大樓議題，過去也曾辦理「市政中心遷建以及舊址再利用」可行性評估，竹市近年來因園區經濟蓬勃發展，人口持續移入，無論在經濟條件、土地及交通需求等，各方面都應重新檢討。

新竹市政府都發處說明，過去市府曾於2014年啟動「市政中心遷建及舊址再利用可行性評估案」，其調查及規畫評估結果為新市政中心所需辦公需求面積約為3萬917平方公尺，篩選出最適方案為「原址擴大」，結合原新竹地方法院機關用地及北側公園用地共1.84公頃變更為行政用地，興建地上10層、地下1層、總樓地板面積3萬3107平方公尺的新市政大樓，預估興建成本約13.82億元。

都發處說，但因年代久遠，市府需求、局處與府外單位數量等都已有變化，且原新竹地方法院目前中央也另有用途，該報告顯然已不適用。未來市政中心除以此作參考外，仍需以組織改造後的各局處人力來進行實質評估，以提升辦公效率及服務市民。

吳旭豐另指，市府近期以近6億經費在東區世紀鑫城購置新的工務處辦公空間，確實可短期改善擁擠問題，但該建物原並非為行政辦公規畫而建，導致追加裝修改造成本，效益有待檢驗。市府應清楚說明購置理由、成本效益與未來定位，避免因短期止痛而錯失城市整體治理契機。

新竹市政府財政處表示，依「各級政府機關互相撥用公有不動產之有償與無償劃分原則」，因世紀鑫城基地使用分區屬「科技產業專用區」，地方政府申請撥用該類房地時，應採「有償撥用」方式辦理，依土地公告現值與房屋現值計算，撥用房地金額約3.2億元。

此外，進駐機關單位後續須辦理裝修，約需投入3億元進行空間整備及相關設施設備，撥用及工程總經費約6.2億元。相較於新建辦公大樓，透過有償撥用可大幅縮短取得時程，有效解決目前空間不足問題，同時提升公有資產利用效率。

新竹
