台銀有意收回土地？桃園客運調度站傳將移至國2附近 民眾憂更塞

桃園客運近日因司機毆打學生、脫班和過站不停等情被推上風頭浪尖，位於桃園火車站後站的調度場退場也成民眾矚目焦點。外傳調度場將移到國道2號南桃園交流道附近的農水署用地，地方認為該路段上班尖峰交通壅塞已成常態，調度站進駐恐更糟；市府表示，動線已有規畫，不至於打結。

據悉，桃園客運位於桃園火車站後站的調度站土地是台銀所有，台銀近期有意收回開發，其中7524.4平方公尺面積將由國家住都中心興建社宅，而桃客也覓得桃園區國際路二段近大興西路三段約一萬平方公尺的停車用地，預計月底就會有車陸續移轉停駐地。

桃園市交通局表示，桃客覓得的停車用地原為市府要開發的停車場用地，市府已向土地所有權人農水署承租並招標委外營運，由於桃客有駐車需求、也找到得標業者洽談，市府已協助修改規則，開放該停車場可供大客車停放；議員陳美梅關心調度站功能過於局限，盼朝「微型轉運站」發展，未來「台灣好行」旅遊巴士能由此發車，交通局長張新福允調整路線，讓民眾也能在此搭車。

由於場址鄰近國道2號南桃園交流道，民眾關心交通壅塞問題。交通局表示，該場址車輛會以右進右出方式繞行國際路、正光路、大興西路方式行駛，不會穿越車道左轉，車輛也會在上午尖峰前就出車提供運輸服務，對道路車流影響不大。