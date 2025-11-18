快訊

金句爆紅！「從從容容、游刃有餘」排字登共艦 王世堅回應了

傳前高層羅唯仁跳槽英特爾帶逾20箱手寫機密 台積電反應藏貓膩

新北也賣出4600顆毒蛋 彰化縣府公布毒蛋去向「新北進貨1萬顆」

聽新聞
0:00 / 0:00

豬瘟禁運補助恐漏市場外154家攤商 竹縣議員徐瑜新籲從寬認定

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣議員徐瑜新今天在議會質詢時提到，近期收到民眾陳情，市場外、自家經營等未列入中央名冊的業者無法領到補助，盼縣府比照外縣市從寬認定。記者郭政芬／攝影
新竹縣議員徐瑜新今天在議會質詢時提到，近期收到民眾陳情，市場外、自家經營等未列入中央名冊的業者無法領到補助，盼縣府比照外縣市從寬認定。記者郭政芬／攝影

非洲豬瘟禁宰禁運衝擊豬肉攤商新竹縣議員徐瑜新今在議會質詢表示近期收到民眾陳情，市場外、自家經營等未列入中央名冊的業者無法領到補助，盼縣府比照外縣市從寬認定。縣長楊文科回應，議員提到的溫體豬肉攤商共154家，會行文向中央確認，保障豬肉攤商的權益。

徐瑜新表示，經濟部宣布補助豬肉攤防疫損失，只有市場內的攤商才能補助，但其實有許多豬肉攤都是在市場外，甚至在自家營業，許多豬肉攤商陳情，產發處也與公所開會討論，希望苦民所苦，從寬認定補助對象。

徐瑜新呼籲，除了中央補助，其他縣市如新北市、台北市都有再加碼，甚至連隔壁的苗栗縣都加碼補助每攤1萬元，希望新竹縣也能比照辦理。

楊文科表示，中央補助豬肉攤商防疫損失每攤3萬元，目前新竹縣雖未加碼補助，但會參考其他縣市作法，請產發處研究加碼補助。

產發處長陳偉志補充，產發處昨天開會達成3大結論，包含建議各公所針對禁運期間有營業損失的豬肉攤商，給予市場租金減免。其次，除了目前公所「列管公有零售市場的溫體豬肉攤商」給予補助外，建議公有零售市場周邊，且公所有收租金或收清潔費的溫體豬肉攤商，也納入本次補助名冊。

最後將請公所針對列管範圍外有商業登記，且經確認有實質專營販賣溫體豬肉的攤商，一併協助造冊以利後續評估爭取補助。

徐瑜新今天表示，經濟部宣布補助豬肉攤防疫損失，只有市場內的攤商才能補助，但其實有許多豬肉攤都是在市場外，甚至在自家營業，因此許多豬肉攤商陳情。記者郭政芬／攝影
徐瑜新今天表示，經濟部宣布補助豬肉攤防疫損失，只有市場內的攤商才能補助，但其實有許多豬肉攤都是在市場外，甚至在自家營業，因此許多豬肉攤商陳情。記者郭政芬／攝影

豬肉 攤商 非洲豬瘟 新竹 楊文科
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／陳栢誠廣告看板額頭遭雷射筆燒破 他警示高功率雷射筆藏公安風險

竹縣上下學校園周邊交通亂象多 楊文科：爭取明年起以停車柱科技執法

關西鎮代表會擱置禮儀園區新建預算 議員促縣府盡快推動

林昭錡質詢聚焦寶山水庫土地徵收 自救會到場籲合理補償

相關新聞

豬瘟禁運補助恐漏市場外154家攤商 竹縣議員徐瑜新籲從寬認定

非洲豬瘟禁宰禁運衝擊豬肉攤商，新竹縣議員徐瑜新今在議會質詢表示近期收到民眾陳情，市場外、自家經營等未列入中央名冊的業者無...

苗栗竹南連3震地鳴曝光 副縣長邱俐俐：像砲彈或重物落地

苗栗縣竹南鎮昨天深夜至今天上午接連發生3起小規模地震，且伴隨著地鳴，副縣長邱俐俐形容地鳴像是砲彈或重物落地聲音，反而不像...

桃園仙草嘉年華登場 人氣IP酷洛米、4公頃紫色花海等你拍

2025桃園仙草嘉年華將於11月22日至12月7日在楊梅休閒農業區盛大登場。農業局表示，今年活動以「花開紫境・相遇楊梅」...

表揚優秀農業從業人員 鍾東錦：明年持敬老卡可到農會小舖消費

苗栗縣農業再創佳績！縣長鍾東錦今天接見並表揚在食農教育、創意茶飲、短視頻與國際茶賽中大放光彩的農會同仁及優秀農友；他也釋...

影／陳栢誠廣告看板額頭遭雷射筆燒破 他警示高功率雷射筆藏公安風險

新竹縣議員陳栢誠近期發現街頭兩幅廣告的照片額頭，被高功率的雷射筆燒出多個洞，到底是惡作劇還是恐嚇意味？警方追查中。陳栢誠...

苗栗縣竹南昨夜接連3級及4級地震 消防局：小區域地震無災情

苗栗縣竹南地區昨晚深夜接連傳出地震，震度分別是3級及4級，引發民眾驚慌；縣消防局今天上午表示，未接獲地震災情，呼籲民眾遇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。