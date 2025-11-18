聽新聞
豬瘟禁運補助恐漏市場外154家攤商 竹縣議員徐瑜新籲從寬認定
非洲豬瘟禁宰禁運衝擊豬肉攤商，新竹縣議員徐瑜新今在議會質詢表示近期收到民眾陳情，市場外、自家經營等未列入中央名冊的業者無法領到補助，盼縣府比照外縣市從寬認定。縣長楊文科回應，議員提到的溫體豬肉攤商共154家，會行文向中央確認，保障豬肉攤商的權益。
徐瑜新表示，經濟部宣布補助豬肉攤防疫損失，只有市場內的攤商才能補助，但其實有許多豬肉攤都是在市場外，甚至在自家營業，許多豬肉攤商陳情，產發處也與公所開會討論，希望苦民所苦，從寬認定補助對象。
徐瑜新呼籲，除了中央補助，其他縣市如新北市、台北市都有再加碼，甚至連隔壁的苗栗縣都加碼補助每攤1萬元，希望新竹縣也能比照辦理。
楊文科表示，中央補助豬肉攤商防疫損失每攤3萬元，目前新竹縣雖未加碼補助，但會參考其他縣市作法，請產發處研究加碼補助。
產發處長陳偉志補充，產發處昨天開會達成3大結論，包含建議各公所針對禁運期間有營業損失的豬肉攤商，給予市場租金減免。其次，除了目前公所「列管公有零售市場的溫體豬肉攤商」給予補助外，建議公有零售市場周邊，且公所有收租金或收清潔費的溫體豬肉攤商，也納入本次補助名冊。
最後將請公所針對列管範圍外有商業登記，且經確認有實質專營販賣溫體豬肉的攤商，一併協助造冊以利後續評估爭取補助。
