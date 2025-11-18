苗栗竹南連3震地鳴曝光 副縣長邱俐俐：像砲彈或重物落地

苗栗縣竹南鎮昨天深夜至今天上午接連發生3起小規模地震，且伴隨著地鳴，副縣長邱俐俐形容地鳴像是砲彈或重物落地聲音，反而不像印象中的地震，還好沒有傳出任何災情。

中央氣象署地震報告，震央在竹南鎮昨天深夜11點53.7秒發生3.8地震，地震深度7.2公里，緊接著11點5分25.1秒強度3.7地震，深度8.3公里，今天上午7點41分41秒發生3.1地震，深度7.5公里，竹南鎮最大震度3、4級。

震央在竹南鎮的地震不多見，昨天深夜2震更伴隨地鳴聲，引起熱烈討論，地震發生時，邱俐俐、苗栗縣政府消防局長匡夢麟都在竹南鎮，也聽到地鳴聲，邱俐俐說，前天、昨天晚間聽到「嗡嗡」的地鳴聲，持續幾秒鐘，隨後沒有發生有感地震，昨天晚上不一樣，接連聽到「碰」的兩聲，聲音很大，有如砲彈或是水泥柱子等重物落地的聲音，不會與地震聯想在一起，緊接著上下搖動，地震瞬間就結束。

社群平台Threads（脆）有關竹南鎮地震訊息發酵，脆友hsiehalston分享提供，監視器影像記錄2次地鳴，第一次聲音較小，第二次較大，也有明顯震動，脆友紛紛留言表示真的有夠大聲，像爆炸聲，上下震動，真的有嚇到，趕緊衝上樓保護小孩。

匡夢麟表示，竹南連3次淺層地震，應是板塊推擠及新城斷層帶影響，適當的能量釋放，最大震度3、4級，沒有傳出災情，也末達到細胞簡訊地震警報的5級標準，提醒鄉親平時做好防震準備。