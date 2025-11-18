快訊

苗栗竹南連3震地鳴曝光 副縣長邱俐俐：像砲彈或重物落地

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣竹南鎮昨天深夜到今天上午發生3次小規模地震，前2次還有鳴。圖／取自中央氣象署
苗栗縣竹南鎮昨天深夜至今天上午接連發生3起小規模地震，且伴隨著地鳴，副縣長邱俐俐形容地鳴像是砲彈或重物落地聲音，反而不像印象中的地震，還好沒有傳出任何災情。

中央氣象署地震報告，震央在竹南鎮昨天深夜11點53.7秒發生3.8地震，地震深度7.2公里，緊接著11點5分25.1秒強度3.7地震，深度8.3公里，今天上午7點41分41秒發生3.1地震，深度7.5公里，竹南鎮最大震度3、4級。

震央在竹南鎮的地震不多見，昨天深夜2震更伴隨地鳴聲，引起熱烈討論，地震發生時，邱俐俐、苗栗縣政府消防局長匡夢麟都在竹南鎮，也聽到地鳴聲，邱俐俐說，前天、昨天晚間聽到「嗡嗡」的地鳴聲，持續幾秒鐘，隨後沒有發生有感地震，昨天晚上不一樣，接連聽到「碰」的兩聲，聲音很大，有如砲彈或是水泥柱子等重物落地的聲音，不會與地震聯想在一起，緊接著上下搖動，地震瞬間就結束。

社群平台Threads（脆）有關竹南鎮地震訊息發酵，脆友hsiehalston分享提供，監視器影像記錄2次地鳴，第一次聲音較小，第二次較大，也有明顯震動，脆友紛紛留言表示真的有夠大聲，像爆炸聲，上下震動，真的有嚇到，趕緊衝上樓保護小孩。

匡夢麟表示，竹南連3次淺層地震，應是板塊推擠及新城斷層帶影響，適當的能量釋放，最大震度3、4級，沒有傳出災情，也末達到細胞簡訊地震警報的5級標準，提醒鄉親平時做好防震準備。

苗栗縣竹南鎮昨天深夜到今天上午發生3次小規模地震，前2次還有鳴。圖／取自中央氣象署
地震 邱俐俐 苗栗縣
相關新聞

豬瘟禁運補助恐漏市場外154家攤商 竹縣議員徐瑜新籲從寬認定

非洲豬瘟禁宰禁運衝擊豬肉攤商，新竹縣議員徐瑜新今在議會質詢表示近期收到民眾陳情，市場外、自家經營等未列入中央名冊的業者無...

苗栗竹南連3震地鳴曝光 副縣長邱俐俐：像砲彈或重物落地

苗栗縣竹南鎮昨天深夜至今天上午接連發生3起小規模地震，且伴隨著地鳴，副縣長邱俐俐形容地鳴像是砲彈或重物落地聲音，反而不像...

桃園仙草嘉年華登場 人氣IP酷洛米、4公頃紫色花海等你拍

2025桃園仙草嘉年華將於11月22日至12月7日在楊梅休閒農業區盛大登場。農業局表示，今年活動以「花開紫境・相遇楊梅」...

表揚優秀農業從業人員 鍾東錦：明年持敬老卡可到農會小舖消費

苗栗縣農業再創佳績！縣長鍾東錦今天接見並表揚在食農教育、創意茶飲、短視頻與國際茶賽中大放光彩的農會同仁及優秀農友；他也釋...

影／陳栢誠廣告看板額頭遭雷射筆燒破 他警示高功率雷射筆藏公安風險

新竹縣議員陳栢誠近期發現街頭兩幅廣告的照片額頭，被高功率的雷射筆燒出多個洞，到底是惡作劇還是恐嚇意味？警方追查中。陳栢誠...

苗栗縣竹南昨夜接連3級及4級地震 消防局：小區域地震無災情

苗栗縣竹南地區昨晚深夜接連傳出地震，震度分別是3級及4級，引發民眾驚慌；縣消防局今天上午表示，未接獲地震災情，呼籲民眾遇...

