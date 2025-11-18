桃園仙草嘉年華登場 人氣IP酷洛米、4公頃紫色花海等你拍

2025桃園仙草嘉年華將於11月22日至12月7日在楊梅休閒農業區盛大登場。農業局表示，今年活動以「花開紫境・相遇楊梅」為主題，特別邀請人氣卡通角色「酷洛米」擔任花之使者，與浪漫紫色花海共同打造夢幻仙境。

市長張善政表示，今年仙草嘉年華為期16天，展區整合2公頃仙草花田與2.1公頃波斯菊花海，透過「花田×文化×可愛IP」的創新結合，呈現桃園冬季最具魅力的節慶景觀。

農業局長陳冠義強調，今年活動首次整合三大節慶資源，包括桃園仙草嘉年華、富岡鐵道藝術生活節及畜產嘉年華，以農業、鐵道、藝術為主軸，從富岡火車站延伸至楊梅花田，形成完整的冬季觀光廊帶，有效帶動桃園南區觀光發展與產業升級。

活動期間每逢假日都有精彩主題活動，22日開幕式邀請十鼓擊樂團演出，酷洛米將親自登台揭幕；29日舉辦酷洛米見面會及在地市集；30日推出「泡影幻樂章」魔術泡泡秀，為親子帶來歡樂時光；12月6日則有迷霧森林樂團獻上夢幻音樂演出。

農業局表示，園區同時設置「花間市集」、「探遊花徑氣墊樂園」、「嘟嘟小火車」及「集章任務」等多元體驗設施，讓各年齡層遊客都能在紫色花海中享受浪漫幸福的美好時光。