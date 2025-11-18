快訊

桃園仙草嘉年華登場 人氣IP酷洛米、4公頃紫色花海等你拍

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
2025桃園仙草嘉年華將在楊梅休閒農業區登場，今年設有「酷洛米」裝置搭配浪漫粉紫花海，非常吸睛。圖／桃園市農業局提供
2025桃園仙草嘉年華將在楊梅休閒農業區登場，今年設有「酷洛米」裝置搭配浪漫粉紫花海，非常吸睛。圖／桃園市農業局提供

2025桃園仙草嘉年華將於11月22日至12月7日在楊梅休閒農業區盛大登場。農業局表示，今年活動以「花開紫境・相遇楊梅」為主題，特別邀請人氣卡通角色「酷洛米」擔任花之使者，與浪漫紫色花海共同打造夢幻仙境。

市長張善政表示，今年仙草嘉年華為期16天，展區整合2公頃仙草花田與2.1公頃波斯菊花海，透過「花田×文化×可愛IP」的創新結合，呈現桃園冬季最具魅力的節慶景觀。

農業局長陳冠義強調，今年活動首次整合三大節慶資源，包括桃園仙草嘉年華、富岡鐵道藝術生活節及畜產嘉年華，以農業、鐵道、藝術為主軸，從富岡火車站延伸至楊梅花田，形成完整的冬季觀光廊帶，有效帶動桃園南區觀光發展與產業升級。

活動期間每逢假日都有精彩主題活動，22日開幕式邀請十鼓擊樂團演出，酷洛米將親自登台揭幕；29日舉辦酷洛米見面會及在地市集；30日推出「泡影幻樂章」魔術泡泡秀，為親子帶來歡樂時光；12月6日則有迷霧森林樂團獻上夢幻音樂演出。

農業局表示，園區同時設置「花間市集」、「探遊花徑氣墊樂園」、「嘟嘟小火車」及「集章任務」等多元體驗設施，讓各年齡層遊客都能在紫色花海中享受浪漫幸福的美好時光。

2025桃園仙草嘉年華將在楊梅休閒農業區登場，今舉辦活動記者會。圖／桃園市農業局提供
2025桃園仙草嘉年華將在楊梅休閒農業區登場，今舉辦活動記者會。圖／桃園市農業局提供

桃園 花田
苗栗竹南連3震地鳴曝光 副縣長邱俐俐：像砲彈或重物落地

苗栗縣竹南鎮昨天深夜至今天上午接連發生3起小規模地震，且伴隨著地鳴，副縣長邱俐俐形容地鳴像是砲彈或重物落地聲音，反而不像...

桃園仙草嘉年華登場 人氣IP酷洛米、4公頃紫色花海等你拍

2025桃園仙草嘉年華將於11月22日至12月7日在楊梅休閒農業區盛大登場。農業局表示，今年活動以「花開紫境・相遇楊梅」...

表揚優秀農業從業人員 鍾東錦：明年持敬老卡可到農會小舖消費

苗栗縣農業再創佳績！縣長鍾東錦今天接見並表揚在食農教育、創意茶飲、短視頻與國際茶賽中大放光彩的農會同仁及優秀農友；他也釋...

影／陳栢誠廣告看板額頭遭雷射筆燒破 他警示高功率雷射筆藏公安風險

新竹縣議員陳栢誠近期發現街頭兩幅廣告的照片額頭，被高功率的雷射筆燒出多個洞，到底是惡作劇還是恐嚇意味？警方追查中。陳栢誠...

苗栗縣竹南昨夜接連3級及4級地震 消防局：小區域地震無災情

苗栗縣竹南地區昨晚深夜接連傳出地震，震度分別是3級及4級，引發民眾驚慌；縣消防局今天上午表示，未接獲地震災情，呼籲民眾遇...

新竹縣竹北市勝利七、八街第二階段配對單行道系統將上路

為因應新竹縣AI智慧園區啟用後增加的通勤車潮，以及紓解竹北市勝利七街、八街日益嚴峻的交通壅塞問題，新竹縣政府於今年3月底...

