表揚優秀農業從業人員 鍾東錦：明年持敬老卡可到農會小舖消費

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
鍾東錦在會中也釋出利多消息，目前正研議明年起持敬老卡可在農會小舖消費，預估每年可增加1億多銷售額，並請各農會可預先做好產售品準備。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣農業再創佳績！縣長鍾東錦今天接見並表揚在食農教育、創意茶飲、短視頻與國際茶賽中大放光彩的農會同仁及優秀農友；他也釋出利多消息，縣府正研議明年起持敬老卡可在農會小舖消費，預估每年可增加1億多銷售額，並請各農會可預先做好產售品準備。

會中，鍾東錦首先恭賀苗栗縣農會會務股主任廖淑美獲得全縣農會第一張「食農教育師資人員」認證，她也是全台首位獲此師資政的農會員工；另表揚14位獲「食農教育專業人員」人員。

廖淑美說，她從3年前開始接觸食農教育，一路從食農教育室、專業人員到獲得師資認證的肯定，很開心，未來將持續廣食農教育而努力。

現場也表揚公館鄉農會新創特色飲品「紅棗鮮奶茶」，在2025第二屆全國創意茶飲調製競賽中榮獲季軍；通霄鎮農會的短視頻「你再偷吃我就煮豆油」，在114年家政影響力第二屆創意短視頻徵件大賽中獲得金獎的肯定。

另外，優秀製茶職人張家齊的「福爾摩茶」品牌，獲英國國際茶品競賽的最高殊榮「至尊大獎」。此同競賽中，今年在苗栗縣貓裡優質紅茶評鑑奪得特等獎的邱俊魁，以「八甲茶園」品牌獲得金獎；「坪林五二」堅持無施肥、無農藥，以獨特工藝白茶製法也獲金獎；東方美人茶評鑑大滿貫傑出農友曾郁芳則以「曾的茶」品牌獲極力推薦獎，他們以自己的堅持與精湛製茶技術，讓苗栗茶香飄往全球各角落。

鍾東錦表示，將持續成為農會與農友的堅強後盾，提供政策、資源與技術上的支持，同時也感謝獲獎人員讓苗栗農業創造一次又一次的亮眼佳績。他說，看到很多食品公司做的很大很強，真的讓人非常的羨慕，他期待縣內創造出來的產品，也可以達到這樣的經濟規模。

當然，他也希望農會系統大家一起努力，目前縣府正規畫敬老卡能到農會去買東西，應該明年就會開始實施，讓老人家可以持卡到農會小舖去消費，這樣農會一年最起碼有1億多銷售額；如果說把農產品做的更好，說不定老人家本來要花100元，結果花200、300元，這個餅就會愈做愈大。

苗栗縣長鍾東錦今天接見並表揚在食農教育、創意茶飲、短視頻與國際茶賽中大放光彩的農會同仁及優秀農友。記者吳傑沐／攝影
鍾東錦表揚優秀製茶職人張家齊的「福爾摩茶」品牌，獲英國國際茶品競賽的最高殊榮「至尊大獎」。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣農會會務股主任廖淑美獲得全縣農會第一張「食農教育師資人員」認證，她也是全台首位獲此師資政的農會員工。記者吳傑沐／攝影
