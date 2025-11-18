影／陳栢誠廣告看板額頭遭雷射筆燒破 他警示高功率雷射筆藏公安風險

新竹縣議員陳栢誠近期發現街頭兩幅廣告的照片額頭，被高功率的雷射筆燒出多個洞，到底是惡作劇還是恐嚇意味？警方追查中。陳栢誠今天質詢時表示，有些高功率的甚至可以干擾直升機，造成公共安全。另外，如果小朋友當成玩具帶到學校嬉鬧，很可能就會發生傷人的意外，呼籲縣府要加強稽查，並研擬相關的管制、防範計畫。

新竹縣長楊文科今天回應，雷射筆多用於教學或簡報，一般1毫瓦以下的產品不會造成傷害，但若瓦數過高，可能對公共安全、交通甚至航空造成危險。他指出，縣府將研議相關管控措施，評估是否屬個案情況，並請警察局協助偵辦，以防止雷射筆破壞物品或傷及他人，縣府將也相當重視此議題。

陳栢誠表示，湖口的廣告看板連續遭不明人士破壞，額頭多出好幾個洞，第一天以為風大，第二天又發現另一片受損，且同樣都是額頭區，為雷射筆灼燒，他立刻報警，擔心「這是惡作劇還是恐嚇？」

他指出，一毫瓦以下雷射筆僅作教學用途，但市面上有上萬瓦高功率雷射筆，若照射航空機或路面駕駛，可能危害到公共安全，呼籲縣府加強實體店面與販售來源稽查，也關切校園端，呼籲要控管，避免將雷射筆當玩具帶進校園。

縣府產業發展處長陳偉志表示，目前有商檢法和商標法來規範雷射筆，由於1毫瓦因使用上沒有安全疑慮，所以被列為一般性商品。針對1毫瓦以上有傷害性的，縣府每年與中央、鄉鎮市公所進行聯合稽查，近期檢查幾十件均未發現問題。由於雷射筆仍具公共安全疑慮，縣府將建議中央將其列入指定聯合稽查項目，並加強對文具店及通路的安全宣導。

教育局長楊郡慈說，學校有對使用雷射筆限制使用符合安全標籤規範，且應放在學生無法取得的地方，並禁止14歲以下把玩。