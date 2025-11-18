苗縣竹南接連地震 伴隨地鳴聲響嚇壞民眾

苗栗縣竹南地區昨天深夜至今晨連續發生地震，震度分別達3、4級，不少民眾嚇壞，形容伴隨地鳴聲響「以為有水怪要竄出」；消防局今天表示，所幸無任何災情發生。

根據中央氣象署資料，昨晚11時發生規模3.8地震，震央在苗栗縣政府北北東方18.4公里的竹南鎮，地震深度7.2公里，最大震度3級；5分鐘後，又發生一次最大震度達4級地震，民眾紛紛在社群媒體發文直呼「好可怕」。

同樣情況，今天上午也發生一次，氣象署地震資料顯示，上午7時41分，震央同樣在竹南鎮，地震規模3.1，深度7.5，最大震度達3級。

竹南地區方姓民眾指出，昨晚地震與往常的左右搖晃截然不同，明顯感覺到是上下一陣猛力震動，並發出地鳴聲響，「嚇死了，很恐怖，連續2、3次，今天上午又發生一次，像是水怪從底下要跑出來一樣，超恐怖」。

苗栗縣消防局表示，依據中央氣象署及國家災害防救科技中心分析資料顯示，地震屬歐亞板塊（桃竹苗地震帶）正常能量釋放，所幸縣內無任何災情發生，民眾不用驚慌。

消防局提醒抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」，地震發生的第一時間，應迅速趴下並以手保護頭部和頸部，然後躲到穩固的桌子底下作為掩護，並握住桌腳，當桌子隨地震移動時，桌下的人可隨著桌子移動，形成防護屏障，避免受傷。

消防局指出，行動輔具及輪椅使用者因無法迅速移動至桌子下，所以第一時間應先固定輔具或輪椅，接著保護自己頭部和頸部為原則。