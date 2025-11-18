苗栗縣竹南昨夜接連3級及4級地震 消防局：小區域地震無災情

苗栗縣竹南地區昨晚深夜接連傳出地震，震度分別是3級及4級，引發民眾驚慌；縣消防局今天上午表示，未接獲地震災情，呼籲民眾遇到地震時，應遵循抗震保命三步驟「趴下、掩護、穩住」，以確保自身安全。

竹南地區昨晚深夜11點及11點5分許陸續傳出地震，震度分別是3級及4級，幸無災情傳出。消防局指出，依據中央氣象署及國家災害防救科技中心分析資料顯示，地震屬歐亞板塊（桃竹苗地震帶）正常能量釋放，連兩起位置在苗縣府北北東約18公里，地震深度分別7.2、8.3公里，屬於小區域地震。

抗震保命三步驟「趴下、掩護、穩住」！消防局指出，地震發生的第一時間，應迅速趴下並以手保護頭部和頸部，然後躲到穩固的桌子底下作為掩護，並握住桌腳，當桌子隨地震移動時，桌下的人可隨著桌子移動，形成防護屏障，避免受傷。

此外，行動輔具及輪椅使用者因無法迅速移動至桌子下，所以第一時間應先固定輔具或輪椅，接著保護自己頭部和頸部為原則。