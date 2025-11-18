新竹縣竹北市勝利七、八街第二階段配對單行道系統將上路

為因應新竹縣AI智慧園區啟用後增加的通勤車潮，以及紓解竹北市勝利七街、八街日益嚴峻的交通壅塞問題，新竹縣政府於今年3月底實施第一階段單行道交通動線，日前舉辦第2階段施工說明會，將自12月1日開始啟動第二階段標誌標線號誌改善工程，屆時勝利七、八街將實施交通管制。

新竹縣政府交通旅遊處指出，預計在12月13日完成全案交通設施及管制工程，呼籲用路人於施工期間，依照交通維持及相關預告、警告或禁制指示標誌、標線行止，以確保車行安全。交旅處表示，施工期間路邊請勿停放車輛，工程遇雨順延，上下班時段不施作，不便之處敬請見諒。

竹北市勝利七、八街（莊敬北路至自強北路）改為單行道公告資訊：第一，12月1日至6日封閉勝利七街(莊敬北路至自強北路)往西一車道僅開放往東單行，進行標誌標線號誌改善工程，預計12月06日竣事後，開放往東單向通行。