古蹟竹市府無法擴建...局處分散各地 議員籲建市政大樓

新竹市政府辦公大樓「新竹州廳」為現存唯一國定古蹟市府辦公大樓，新竹市議員吳旭豐今指出，受限古蹟無法擴建，市府局處分散在南寮、巨城、舊法院，民眾洽公舟車勞頓，這次財劃法財源挹注，應考慮一站式大樓的可行性。市府表示，會重新檢討新建大樓議題。

吳旭豐今在議會質詢指出，因財劃法補助挹注，新竹市有能力處理長期以來地方高度期待的建設，首要面對的即是市府行政空間不足與分散問題，不僅民眾洽公不便，也加重同仁通勤時間成本。

吳旭豐指出，市府近期以近6億經費在東區世紀鑫城構置新的工務處辦公空間，確實可短期改善擁擠問題，但該建物原並非為行政辦公規畫而建，導致追加裝修改造成本，效益有待檢驗。市府應清楚說明構置理由、成本效益與未來定位，避免因短期止痛而錯失城市整體治理契機。

吳旭豐也以台中、新北案例為例，新市政中心不僅集中服務與提升效率，也是形塑城市核心的策略工具。台中市政大樓設於七期重劃區後帶動都市拓展，新北市則將市府設於交通樞紐，兼具災害應變中心功能，已有縣市如基隆啟動同質性計畫，竹市不應落後，有財政資源就應為市民進行長遠投資，而非僅解決短期問題，「不應頭痛醫頭、腳痛醫腳」。

新竹市代理市長邱臣遠答詢，一直都持續關注新市政大樓議題，過去也曾辦理「市政中心遷建以及舊址再利用」可行性評估，竹市近年來因園區經濟蓬勃發展，人口持續移入，無論在經濟條件、土地及交通需求等，各方面都應重新檢討。

至於世紀鑫城空間利用，邱臣遠表示，工務處過去現有辦公使用空間嚴重不足外，經過今年的組改後，工務處的業務量及對外空間使用，也都有剛性需求，未來在世紀鑫城的規畫，是希望把工務處的總體業務做集中管理。