民進黨議員游吾和涉貪356萬起訴 桃園市黨部說話了

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議員游吾和（右1）涉嫌詐領人頭助理費，今天被桃園地檢署起訴貪汙。聯合報系資料照
桃園市議員游吾和（右1）涉嫌詐領人頭助理費，今天被桃園地檢署起訴貪汙。聯合報系資料照

民進黨桃園市議員游吾和涉嫌詐領公費助理補助款356萬餘元，今天被桃園地檢署依貪汙治罪條例起訴；民進黨桃園市黨部表示，尊重司法偵辦程序，絕不護短，也不迴避，後續進展也將依黨內紀律機制處理，盼司法盡速釐清事實。

檢方調查，游吾和2014年至今擔任3屆桃園市議員，明知公費助理費非議員薪資或個人實質補貼，卻與二女兒、三女兒利用3名人頭詐領費用，作為議員服務處開銷及私人花費款項。另外，游吾和等人也浮報助理費，由於補助款是直接匯入助理帳戶，游等人也直接控管帳戶，錢先進自己口袋，再轉到助理口袋，多出來的錢用於私聘其他助理。

桃園地檢署今年8月搜索游吾和服務處及住處，認定其罪嫌重大且有串證疑慮，向法院聲請羈押禁見獲准，進一步清查，其涉詐助理費達356萬餘元，今天起訴公務員利用職務機會詐領財物等罪，並建請法院沒收不法所得。

民進黨桃園市黨部表示，針對本黨籍游姓市議員因涉嫌不當處理助理費而遭檢調起訴，黨部表達嚴正關切，尊重司法偵辦程序，當事人若有違法失當行為，應依法負責，本黨部絕不護短、也不迴避。後續進展也將依黨內紀律機制妥適處理，期盼司法盡速釐清事實。

桃園地檢署 議員 司法
