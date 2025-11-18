苗栗人人犬舍事件懲處出爐 動防所長降調專員

苗栗縣「人人犬舍」爆發業者不當飼養繁殖及割除犬隻聲帶，縣府政風調查後公布懲處，動防所相關人員職務調整，其中所長張俊義降調農業處專員，併同農業處長等人送考績會懲處。

苗栗縣政府今天發布訊息指出，因「人人犬舍」案涉及重大動物福利爭議，除對犬舍業主進行重罰與廢止營業執照，並依政風處調查結果作出人員職務調整及懲處。

縣府表示，針對動物保護防疫所查核疏漏、人力配置不當等問題予以嚴正檢討，為強化動保機制，所長張俊義調離現職，降調為農業處專員（9職等調為8職等）。

縣府指出，動防所所長一職由防疫所秘書鄭宛芯升任；寵物管理課長彭奕銘調整為防疫檢疫課長，防疫檢疫課長劉凱軒調整為技士，並調農業處專員鄭連春（具有動物技術資格）擔任動防所秘書並代理寵物管理課長。

此外，農業處處長陳樹義因督導不周自請處分，併同動防所所長張俊義及防疫所相關人員提送考績委員會懲處。

苗栗縣長鍾東錦透過臉書粉專表示，未來將增設獨立督察1名，督察歷程直接呈報縣長室，杜絕監督單位與業者互通有無之可能。後續並持續加強動防所資源及人力配置，以完善犬隻收容與後續安置工作，保障動物權益及公共利益，並接受社會監督。

至於縣府自「人人犬舍」沒入的273隻品種犬，動防所將分批開放認養，第一批85隻7歲齡以上品種犬已完成絕育，19日下午在苗栗縣動物保護教育園區（收容所）開放認養，若同一隻毛孩有2名以上新飼主想認養則進行公開抽籤。