快訊

烤箱裡的美國史：真男人才不會吃鹹派？

T1718解約新壽「一條件」才願分手 蔣萬安盼本周先簽協議書

普發1萬怎麼用？他驚訝一票朋友買1物 網喊不夠花：買個菜就沒了

苗栗人人犬舍事件懲處出爐 動防所長降調專員

中央社／ 苗栗縣18日電

苗栗縣「人人犬舍」爆發業者不當飼養繁殖及割除犬隻聲帶，縣府政風調查後公布懲處，動防所相關人員職務調整，其中所長張俊義降調農業處專員，併同農業處長等人送考績會懲處。

苗栗縣政府今天發布訊息指出，因「人人犬舍」案涉及重大動物福利爭議，除對犬舍業主進行重罰與廢止營業執照，並依政風處調查結果作出人員職務調整及懲處。

縣府表示，針對動物保護防疫所查核疏漏、人力配置不當等問題予以嚴正檢討，為強化動保機制，所長張俊義調離現職，降調為農業處專員（9職等調為8職等）。

縣府指出，動防所所長一職由防疫所秘書鄭宛芯升任；寵物管理課長彭奕銘調整為防疫檢疫課長，防疫檢疫課長劉凱軒調整為技士，並調農業處專員鄭連春（具有動物技術資格）擔任動防所秘書並代理寵物管理課長。

此外，農業處處長陳樹義因督導不周自請處分，併同動防所所長張俊義及防疫所相關人員提送考績委員會懲處。

苗栗縣長鍾東錦透過臉書粉專表示，未來將增設獨立督察1名，督察歷程直接呈報縣長室，杜絕監督單位與業者互通有無之可能。後續並持續加強動防所資源及人力配置，以完善犬隻收容與後續安置工作，保障動物權益及公共利益，並接受社會監督。

至於縣府自「人人犬舍」沒入的273隻品種犬，動防所將分批開放認養，第一批85隻7歲齡以上品種犬已完成絕育，19日下午在苗栗縣動物保護教育園區（收容所）開放認養，若同一隻毛孩有2名以上新飼主想認養則進行公開抽籤。

農業處 動物
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

苗栗公館「人人犬舍」事件有疏失 苗栗動防所長遭拔官

北台愈晚愈冷 吳德榮：明天、周四清晨苗栗以北探12度

彰化芬普尼雞蛋場管制漏洞 縣長王惠美：有疏失會懲處

冠軍建材捐苗栗創世建懸吊移位系統 助植物人照護

相關新聞

民進黨議員游吾和涉貪356萬起訴 桃園市黨部說話了

民進黨桃園市議員游吾和涉嫌詐領公費助理補助款356萬餘元，今天被桃園地檢署依貪汙治罪條例起訴；民進黨桃園市黨部表示，尊重...

新竹縣竹北市勝利七、八街第二階段配對單行道系統將上路

為因應新竹縣AI智慧園區啟用後增加的通勤車潮，以及紓解竹北市勝利七街、八街日益嚴峻的交通壅塞問題，新竹縣政府於今年3月底...

古蹟竹市府無法擴建...局處分散各地 議員籲建市政大樓

新竹市政府辦公大樓「新竹州廳」為現存唯一國定古蹟市府辦公大樓，新竹市議員吳旭豐今指出，受限古蹟無法擴建，市府局處分散在南...

桃園仙草嘉年華將登場 行車路線、停車處及交管一次看

2025桃園仙草嘉年華將於22日本周六開幕，活動為期16天，預計將有大量遊客湧入，為求活動圓滿順利，楊梅警分局配合市府規...

銅鑼土資場案 地方疑慮 反對開發

苗栗縣大矽谷土石方資源堆置處理場開發計畫昨舉行環評前公開會議，業者保證案場比法規標準更嚴格，做好防災、環保等相關措施，與...

不收乘車券 竹市「好孕專車」傳刁難

新竹市「好孕專車」服務2022年6月27日上路，提供孕婦產檢交通費用補助，1年約千人使用，但有孕婦反映遭到司機刁難或拒載...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。