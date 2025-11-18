快訊

桃園仙草嘉年華將登場 行車路線、停車處及交管一次看

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
2025桃園仙草嘉年華將於22日本周六開幕，活動為期16天，楊梅警分局配合市府規畫相關交通疏導管制勤務。圖／警方提供
2025桃園仙草嘉年華將於22日本周六開幕，活動為期16天，楊梅警分局配合市府規畫相關交通疏導管制勤務。圖／警方提供

2025桃園仙草嘉年華將於22日本周六開幕，活動為期16天，預計將有大量遊客湧入，為求活動圓滿順利，楊梅警分局配合市府規畫相關交通疏導管制勤務，市府亦安排接駁車往返會場，民眾可多運用及多加留意配合交管。

楊梅分局表示，往年仙草花節都帶來相當多人潮，今年也規畫許多活動及表演，為求活動順利圓滿，警方結合地方守望相助隊落實各項交通疏導管制與為民服務工作。

「2025桃園仙草嘉年華」活動展區位於楊梅區楊湖路三段239號上湖派出所對面花田，自行開車前往的民眾可將車輛停放至遊客停車場（楊湖路二段718號）；離場時則由楊湖路二段往楊湖路三段方向直行，並右轉楊湖路二段916巷，沿楊湖路二段916巷直行接富豐三路一段，再繼續直行即可接台31線離去。

假日期間楊湖路三段248巷（楊湖路三段至展區北側產業道路）及展區產業道路（高鐵南路八段至楊湖路三段248巷）均採封閉管制，並管制大型車輛於楊湖路二段與泰圳路口改道行駛，於該路口左轉泰圳路再接上湖一路往台31線方向行駛；為避免造成車輛堵塞，楊梅警分局於各路口均有編排警力於現場指揮引導，並請大型車輛駕駛配合指揮改道行駛。

活動期間桃園市農業局已規畫接駁專車，由展區往返遊客停車場（假日行駛）、楊梅火車站假日行駛及富岡火車站（每日均有行駛），屆時欲前往參觀的民眾可以多加利用。

2025桃園仙草嘉年華將於22日本周六開幕，活動為期16天，楊梅警分局配合市府規畫相關交通疏導管制勤務。圖／警方提供
2025桃園仙草嘉年華將於22日本周六開幕，活動為期16天，楊梅警分局配合市府規畫相關交通疏導管制勤務。圖／警方提供

火車站 桃園 停車場
