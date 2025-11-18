快訊

銅鑼土資場案 地方疑慮 反對開發

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣大矽谷土石方資源堆置處理場開發計畫昨舉行環評前公開會議，民眾表達反對的立場。記者范榮達／攝影
苗栗縣大矽谷土石方資源堆置處理場開發計畫昨舉行環評前公開會議，業者保證案場比法規標準更嚴格，做好防災、環保等相關措施，與會上百名鄉親仍有疑慮，一致反對開發，訴求另覓地興建。

大矽谷土資場開發案在銅鑼鄉、通霄鎮交界處，基地面積約28.5公頃，計畫提供營建剩餘土石方300萬立方公尺，每天最大填埋量2000立方公尺。業者昨舉行環評前公開會議，民眾在九湖社區活動中心場外掛抗議白布條，縣議員黃芳椿、黎尚安及多名鄉民代表等人也到場表達反對立場。

銅鑼鄉社區福利促進協會理事長鍾文湧、樟樹村前村長林貴金等人說，地方爭取裝設自來水多年未果，卻來個土資場，威脅居民飲用地下水安全，且土資場一帶屬土石流潛勢區，強降雨或地震恐讓處理的營建剩餘土石混入雜質；銅鑼鄉代會主席林九炲也說，土資場破壞好山好水，要抗爭到底。

業者代表則強調，大矽谷土資場的場址是天然山谷地、雜樹林，周邊600公尺內沒有社區，實際開發16.44公頃，除未擾動區域12.06公頃，加租6.14公頃補償石虎棲地；原規畫填埋量600萬立方公尺，減縮規模300萬立方公尺，且將來復育人工造林3萬2000棵，吸收碳排增加30倍。

案場特別設計2道攔砂壩防災，填埋方式也達到邊坡穩定分析安全值標準以上20%。此外，施工或營運加強監測水質，加工處理是密閉廠房，並架設防塵網、防噪音板，也會協助解決自來水申裝問題，回饋樟樹村、九湖村老人照護、文康活動，及獎助學金等。

