不收乘車券 竹市好孕專車傳刁難

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市議員劉康彥昨質詢指出，有好孕專車以乘車券請款不易為由拒載或刁難，建議改採電子支付。圖／新竹市府提供
新竹市「好孕專車」服務2022年6月27日上路，提供孕婦產檢交通費用補助，1年約千人使用，但有孕婦反映遭到司機刁難或拒載，原因是乘車券請款不易，民代建議乘車券改採電子支付。市府昨回應，司機可憑乘車券請款，將加強宣導，乘車券電子化計畫明年上路。

市議員劉康彥昨在議會質詢時指出，有民眾因懷孕後期不便騎機車，產檢時欲搭乘好孕專車配合的計程車，上車前司機卻稱不收乘車券，因為不好請款。該孕婦之後去產後護理之家回診，也被另名計程車司機拒載，原因是「不是從醫院出發」，埋怨申請乘車券根本用不到。

劉康彥說，市府的好孕專車福利政策存有「支付方式、資訊錯誤」等問題，並認為「乘車券」支付方式太落伍，建議市府研議明年度導入電子支付，並將專車使用期限延長至產後一年。

社會處回應，車隊司機收取乘車券後，可到車隊辦公室當場兌換現金，並無請款不易情形，好孕專車搭乘範圍為新竹縣市所有醫療院所，會持續加強合作車隊宣導，並評估好孕專車使用期間延長。

代理市長邱臣遠表示，好孕專車使用人數近年大幅增加，從原本的197人達到1003人，今年至9月也有688人。市府正規畫將乘車券電子化，預計明年上路，並結合新竹通App，增加使用便利性。

