禁用不良司機 公共政策平台連署

桃園客運司機毆打乘客事件餘波盪漾，公車服務品質備受關切，近日有民眾在公共政策網路參與平台發起連署，建議政府禁讓暴力或重大違規紀錄者駕駛公車。專家學者則建議人力「開源」，也要提升司機待遇與職業環境，改善產業體質。

提議者Aaron於10月底在公共政策網路參與平台發起連署，表示毆打學生的桃客司機早有不良紀錄，但公司還讓他繼續開車，此為制度問題。政府應修法禁有暴力行為、乘客糾紛、重大違規的司機不得再開公車，否則影響行車安全，此案已獲84個附議。

桃園市交通局表示，為提升公車服務品質，包括檢討駕駛錄用資格，規畫明年起「受訓即就業2.0」計畫與客運業者招募駕駛限制以重大刑案、重大肇事者不得錄用，並補強駕駛保險與保障制度。台中市交通局強調，要求業者確實把關駕駛資格，依規辦理。

針對客運服務問題層出不窮，消基會交通組召集人李克聰說，目前國內公車業普遍面對駕駛人力不足挑戰，業者對駕駛的管理不易落實，如果駕駛離職，缺人力問題將更嚴峻，建議人力開源很重要，政府應引進外籍司機、鼓勵年輕人投入公車司機行列。

陽明交大運輸與物流管理學系教授邱裕鈞也說，因為疫情緣故，許多司機因為減班轉職回不來，司機荒嚴重，業者投鼠忌器，不敢對司機嚴格管理，連帶影響服務品質。

邱裕鈞認為，首要應先提升公車客運司機待遇與駕駛環境，除了加薪，也要強化公車安裝先進駕駛輔助系統（ADAS），讓司機能在複雜的車流環境，提升行車安全，再來要提高司機的社會地位，多獎勵與宣傳認真的司機，增加乘客對司機尊重與信任感。