桃客引爆陳年民怨 張善政：評估公辦公車

桃園客運日前發生駕駛毆打學生爭議事件，掀起陳年民怨指客運服務品質差，市長張善政昨在議會答詢時，表示市府會持續輔導，並表態評估成立公辦公車部門，桃捷公司近年進步顯著，相信可承擔更多責任，桃捷也說若市府政策支持將配合。桃客昨對此沒有回應。

據了解，國內目前並無捷運公司營運公車客運前例，但在新加坡由國營方式營運捷運與公車系統，車輛為國家自有，並採委外營運、開放國際競爭由廠商提供駕車服務。

大眾運輸人力荒，各地公車服務品質遭詬病，桃園客運日前發生司機毆打乘客，也掀起桃園人各種對服務品質的抱怨，包含過站不停、急煞車、不停讓行人、逼車等。

國民黨議員凌濤昨質詢說，桃客問題層出不窮，嚴重影響桃園交通安全；過去3年市府補助桃客達8.6億元，並補助電動公車6120萬元，然而旅客服務品質評鑑分數卻從2022年16分跳升至去年24.5分，質疑交通局到底有無把關？

凌濤說，桃客目前掌握65%的精華路線，市府卻束手無策，他建議由桃捷公司成立市區客運部門，逐步取代桃客的精華路線；桃捷未來新增站點有足夠腹地建置客運基礎設施，培養民眾通勤習慣。

民進黨市議員李宗豪說，由公家機關接手改變營運狀況，並整合捷運路網，對大眾運輸有正面幫助，他建議可從較熱門的路線開始試辦，避免桃捷公司沒準備好就匆匆忙忙上路。

張善政回應，公車問題一直是1999市民抱怨排行榜第一名，市府內部有討論，除了持續輔導桃客，也評估是否將公車營運公辦化；桃捷公司體質與組織文化趨於成熟，會嚴謹評估可行性研究。

交通局長張新福說，對桃捷公司投入市區公車營運，抱持開放態度且樂觀其成；市府現階段也將強化客運評鑑制度，若業者改善不力，必要時不排除重新檢討路權。

桃捷公司董事長沈志藏表示，桃園捷運本業是經營軌道運輸，若要經營公車部門需要4個條件，包括場站、路線、車輛及資金，若4個條件都能在市府政策支持下達成，桃捷公司願意配合。