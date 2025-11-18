快訊

苗栗竹南5分鐘連2震 先地鳴再上下搖晃 民眾超有感

聽新聞
0:00 / 0:00

桃客引爆陳年民怨 張善政：評估公辦公車

聯合報／ 記者朱冠諭張裕珍／桃園報導
桃園客運營運品質遭受質疑，議員凌濤建議由桃捷公司成立市區客運部門，逐步取代桃客。市長張善政回應，市府會納入評估。圖／桃園市交通局提供
桃園客運營運品質遭受質疑，議員凌濤建議由桃捷公司成立市區客運部門，逐步取代桃客。市長張善政回應，市府會納入評估。圖／桃園市交通局提供

桃園客運日前發生駕駛毆打學生爭議事件，掀起陳年民怨指客運服務品質差，市長張善政昨在議會答詢時，表示市府會持續輔導，並表態評估成立公辦公車部門，桃捷公司近年進步顯著，相信可承擔更多責任，桃捷也說若市府政策支持將配合。桃客昨對此沒有回應。

據了解，國內目前並無捷運公司營運公車客運前例，但在新加坡由國營方式營運捷運與公車系統，車輛為國家自有，並採委外營運、開放國際競爭由廠商提供駕車服務。

大眾運輸人力荒，各地公車服務品質遭詬病，桃園客運日前發生司機毆打乘客，也掀起桃園人各種對服務品質的抱怨，包含過站不停、急煞車、不停讓行人、逼車等。

國民黨議員凌濤昨質詢說，桃客問題層出不窮，嚴重影響桃園交通安全；過去3年市府補助桃客達8.6億元，並補助電動公車6120萬元，然而旅客服務品質評鑑分數卻從2022年16分跳升至去年24.5分，質疑交通局到底有無把關？

凌濤說，桃客目前掌握65%的精華路線，市府卻束手無策，他建議由桃捷公司成立市區客運部門，逐步取代桃客的精華路線；桃捷未來新增站點有足夠腹地建置客運基礎設施，培養民眾通勤習慣。

民進黨市議員李宗豪說，由公家機關接手改變營運狀況，並整合捷運路網，對大眾運輸有正面幫助，他建議可從較熱門的路線開始試辦，避免桃捷公司沒準備好就匆匆忙忙上路。

張善政回應，公車問題一直是1999市民抱怨排行榜第一名，市府內部有討論，除了持續輔導桃客，也評估是否將公車營運公辦化；桃捷公司體質與組織文化趨於成熟，會嚴謹評估可行性研究。

交通局長張新福說，對桃捷公司投入市區公車營運，抱持開放態度且樂觀其成；市府現階段也將強化客運評鑑制度，若業者改善不力，必要時不排除重新檢討路權。

桃捷公司董事長沈志藏表示，桃園捷運本業是經營軌道運輸，若要經營公車部門需要4個條件，包括場站、路線、車輛及資金，若4個條件都能在市府政策支持下達成，桃捷公司願意配合。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

桃園客運品質屢挨批 議員籲桃捷接手營運…張善政：評估中

林佳龍參戰桃園市長？張善政引「雷根名言」：不因對手年紀輕而攻擊

網質疑「桃園市長住新店」 張善政首回應：大部分都住市長官邸

桃園停班課掀議！北北基桃放假不同步 張善政曝2大關鍵

相關新聞

桃園7客家館舍年虧4000萬 客家局：今年總入館人數增3%

桃園市是全台客家人口最多城市，但全市7大客家館舍去年收支短絀超過4000萬元，1895乙未保台紀念公園遊客中心委外歷經6...

全台僅存折返式車站 台鐵內灣合興車站文資審議後列冊追蹤

台鐵內灣支線合興車站為全台僅存折返式車站，具高度歷史價值，但台鐵因監院糾正使照問題，收回經營權，引發地方憂心珍貴資產荒廢...

桃園評估公辦市區公車 學者：應優先強化民間業者服務

桃園客運日前發生駕駛毆打學生爭議事件，不少民眾也紛紛埋怨客運服務品質差，市長張善政今天在議會答詢時，表示市府會持續輔導業...

觀察站／綠桃園逆襲 覓大咖奇兵參戰

桃園市長張善政爭取連任，藍營團結「挺善」定於一尊，反觀綠營誰來挑戰，仍莫衷一是。檯面上總統府副秘書長何志偉、立委王義川、...

傳林佳龍選桃園 張善政有信心連任

桃園市長張善政已表態爭取連任，昨天在議會再被追問「只當一任」傳言，張說，「從沒說過只做一任，只要市民支持，當然爭取連任」...

銅鑼土資場案 地方疑慮 反對開發

苗栗縣大矽谷土石方資源堆置處理場開發計畫昨舉行環評前公開會議，業者保證案場比法規標準更嚴格，做好防災、環保等相關措施，與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。