桃園評估公辦市區公車 學者：應優先強化民間業者服務

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園客運因發生司機毆打乘客爭議，掀起各界關注公車服務品質。記者張裕珍／攝影
桃園客運因發生司機毆打乘客爭議，掀起各界關注公車服務品質。記者張裕珍／攝影

桃園客運日前發生駕駛毆打學生爭議事件，不少民眾也紛紛埋怨客運服務品質差，市長張善政今天在議會答詢時，表示市府會持續輔導業者，並表態評估成立公辦公車部門，相信桃捷公司可承擔更多責任。學者認為，公辦營運公車得克服的問題多，應與民間業者好好合作才是首要關鍵。

張善政表示，每次看桃園1999熱線，抱怨第一名多是公車問題，市府內部討論過，除了盡量輔導業者要求改善，府內也有是否成立公辦營運單位的選項。

張善政進一步說明，尤其桃捷公司近年表現顯著進步，無論企業體質或組織文化皆趨成熟，具備承擔更大公共運輸任務的潛力，市府將嚴謹納入評估，進行更深入的可行性研究。

桃捷公司董事長沈志藏說，桃捷公司原以軌道運輸為主要營運範疇，若要擴大至公車業務，需具備公車場站、營運路線、車輛設備及充足資金等四大基本條件。若未來在市府政策支持下，相關條件逐步完善建置，桃捷公司將全力配合投入市區公車營運。

目前國內尚無捷運公司成立公車客運部門，針對桃園市有意朝此方向評估，陽明交大運輸與物流管理學系教授邱裕鈞說，捷運公司主掌軌道系統，壓力已經夠大，在財務、車輛等方面也有很多需要克服的問題，他也認為，公車採取公營，各方意見更多，更不利於經營。

「還是與民營公司好好合作比較關鍵」，邱裕鈞說，台灣的公車客運業約有四、五十家，市府應以與民營公司合作為優先，給予好的經營環境，並引導好的業者進來桃園服務，是最大重點。且近年司機荒嚴重，若捷運公司營運公車，也會面臨相同困境。

邱裕鈞說，因為疫情緣故，許多司機因為減班而轉職，導致司機荒嚴重，業者投鼠忌器，不敢對司機嚴格管理，連帶影響服務品質。

邱裕鈞認為，首要應先提升公車客運司機待遇與駕駛環境，除了加薪，也要強化公車安裝先進駕駛輔助系統（ADAS），讓司機能在複雜的車流環境，提升行車安全，再來要提高司機的社會地位，多獎勵與宣傳認真的司機，增加乘客對司機尊重與信任感。

