快訊

周五前東北季風持續影響 周三、周四「低溫下探13度」

日職／林安可成第10位西武台灣球員 郭泰源是指標、張誌家為污點

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園7客家館舍年虧4000萬 客家局：今年總入館人數增3%

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園1895乙未保台紀念公園遊客中心委外歷經6度流標，引發議員質疑。客家局回應，已於6月以120萬元（5年權利金）決標，8月底試營運、10月起正式營運。圖／桃園市客家局提供
桃園1895乙未保台紀念公園遊客中心委外歷經6度流標，引發議員質疑。客家局回應，已於6月以120萬元（5年權利金）決標，8月底試營運、10月起正式營運。圖／桃園市客家局提供

桃園市是全台客家人口最多城市，但全市7大客家館舍去年收支短絀超過4000萬元，1895乙未保台紀念公園遊客中心委外歷經6度流標，引發議員批評。客家局長范姜泰基回應，文化性館舍不以收入為唯一考量標準，去年起已針對7館舍整合行銷策略，在館舍曝光度、活動吸客度都有明顯提升，今年截至10月總入館人次較去年同期增加3%。

議員凌濤今質詢表示，桃園市7大客家館舍建設成本達19億3000多萬元，去年營運費用5299萬元，收入卻只有1245萬元，收支短絀就超過4000萬元。除台灣客家茶文化館外，其他6大館舍全部虧損，參訪人次更從287萬人次掉到238萬人次，減少近50萬人。

凌濤也指，有不少客家場館閒置，如桃園北區客家會館輕食區流標2次，閒置近2年；平鎮1895乙未保台紀念公園遊客中心流標6次，同樣閒置兩年，如此漂亮的遊客中心卻長期閒置，顯示市府在客家場館營運管理上出現嚴重問題，應該重新檢討權利金、租金設定及投標機制。

「文化性的館舍不是以收入做為唯一的考量標準。」范姜泰基回應，轄下7個館舍，目前台灣客家茶文化館採OT促參模式委外經營，其他6館舍今年營運總預算約4000萬元，涵蓋駐館人力、館舍清潔、保全、維護修繕、水費、電費、電信費及稅金等項目；去年入館人次下降，主要是2023年舉辦世界客家博覽會，7館舍進館人次因大型國際性展會大幅成長，墊高了基準。

客家局表示，去年起針對7館舍強打各具特色的文化品牌與暑期活動整合行銷策略，無論在館舍曝光度、活動吸客度都有明顯提升，今年截至10月7館舍總入館人次為205萬人，較去年同期增加3%。

1895乙未保台公園遊客中心則由平鎮區公所辦理招租作業，前6次招標皆因權利金過高流標，今年再次檢討招標權利金，已於6月以120萬元（5年權利金）決標予梅蘭竹菊文化創意有限公司，8月底試營運、10月起正式營運，提供多元化的茶點與糕點服務。

客家人 桃園 范姜泰基
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

桃園客運品質屢挨批 議員籲桃捷接手營運…張善政：評估中

ATM領普發1萬今上路 蘆竹警加強巡守維護治安

王義川桃園開講為2026暖身？ 凌濤諷：起手式慢了

殺高意在桃？林佳龍力挺林岱樺 凌濤：目的爭取桃園提名

相關新聞

桃園評估公辦市區公車 學者：應優先強化民間業者服務

桃園客運日前發生駕駛毆打學生爭議事件，不少民眾也紛紛埋怨客運服務品質差，市長張善政今天在議會答詢時，表示市府會持續輔導業...

桃園7客家館舍年虧4000萬 客家局：今年總入館人數增3%

桃園市是全台客家人口最多城市，但全市7大客家館舍去年收支短絀超過4000萬元，1895乙未保台紀念公園遊客中心委外歷經6...

全台僅存折返式車站 台鐵內灣合興車站文資審議後列冊追蹤

台鐵內灣支線合興車站為全台僅存折返式車站，具高度歷史價值，但台鐵因監院糾正使照問題，收回經營權，引發地方憂心珍貴資產荒廢...

銅鑼土資場開發案無共識…鄉親大力反對 業者保證比法規標準更嚴格

苗栗縣大矽谷土石方資源堆置處理場開發計畫今天舉行環評前公開會議，業者保證案場比法規標準更嚴格，做好防災、環保等相關措施，...

桃園客運品質屢挨批 議員籲桃捷接手營運…張善政：評估中

桃園客運日前發生駕駛毆打學生事件，營運品質遭受質疑。議員凌濤今質疑桃客不是「大到不能倒」，建議由桃捷公司成立市區客運部門...

苗縣府規畫冷鏈物流中心照舊 肉品市場改建？中央建議「整修就好」

苗栗縣政府爭取設置冷鏈物流中心及肉品市場改建補助計畫，總經費超過12億元，今天由立委陳超明邀請中央官員赴苗栗考察並聽取簡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。