桃園7客家館舍年虧4000萬 客家局：今年總入館人數增3%

桃園市是全台客家人口最多城市，但全市7大客家館舍去年收支短絀超過4000萬元，1895乙未保台紀念公園遊客中心委外歷經6度流標，引發議員批評。客家局長范姜泰基回應，文化性館舍不以收入為唯一考量標準，去年起已針對7館舍整合行銷策略，在館舍曝光度、活動吸客度都有明顯提升，今年截至10月總入館人次較去年同期增加3%。

議員凌濤今質詢表示，桃園市7大客家館舍建設成本達19億3000多萬元，去年營運費用5299萬元，收入卻只有1245萬元，收支短絀就超過4000萬元。除台灣客家茶文化館外，其他6大館舍全部虧損，參訪人次更從287萬人次掉到238萬人次，減少近50萬人。

凌濤也指，有不少客家場館閒置，如桃園北區客家會館輕食區流標2次，閒置近2年；平鎮1895乙未保台紀念公園遊客中心流標6次，同樣閒置兩年，如此漂亮的遊客中心卻長期閒置，顯示市府在客家場館營運管理上出現嚴重問題，應該重新檢討權利金、租金設定及投標機制。

「文化性的館舍不是以收入做為唯一的考量標準。」范姜泰基回應，轄下7個館舍，目前台灣客家茶文化館採OT促參模式委外經營，其他6館舍今年營運總預算約4000萬元，涵蓋駐館人力、館舍清潔、保全、維護修繕、水費、電費、電信費及稅金等項目；去年入館人次下降，主要是2023年舉辦世界客家博覽會，7館舍進館人次因大型國際性展會大幅成長，墊高了基準。

客家局表示，去年起針對7館舍強打各具特色的文化品牌與暑期活動整合行銷策略，無論在館舍曝光度、活動吸客度都有明顯提升，今年截至10月7館舍總入館人次為205萬人，較去年同期增加3%。

1895乙未保台公園遊客中心則由平鎮區公所辦理招租作業，前6次招標皆因權利金過高流標，今年再次檢討招標權利金，已於6月以120萬元（5年權利金）決標予梅蘭竹菊文化創意有限公司，8月底試營運、10月起正式營運，提供多元化的茶點與糕點服務。