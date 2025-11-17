快訊

全台僅存折返式車站 台鐵內灣合興車站文資審議後列冊追蹤

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
台鐵內灣支線合興車站為全台僅存折返式車站，具高度歷史價值，但台鐵因監院糾正使照問題，收回經營權，引發地方憂心珍貴資產荒廢。記者黃羿馨／攝影
台鐵內灣支線合興車站為全台僅存折返式車站，具高度歷史價值，但台鐵因監院糾正使照問題，收回經營權，引發地方憂心珍貴資產荒廢。文史工作者近日共同提報合興車站為新竹縣歷史建築，盼保存鐵道文化。新竹縣文資審議委員會今會勘後決議先列冊追蹤。

新竹縣竹東高中歷史老師詹益承、新竹縣鐵道文化發展協會執行長蔡朝翔以及客委會諮詢委員黎許傳與文史工作者鄧毅中，4人近期共同提報合興站為新竹縣歷史建築，並呼籲將合興車站指定為古蹟，確保珍貴的鐵道文化資產得以永續發展。

詹益承指出，合興車站為內灣線1950年第一階段通車終點站，因坡度較陡採折返式站場，曾同時承擔石灰石與煤礦運輸，形成「一半黑、一半白」的特殊產業景觀。更是戰後內灣線4座木造車站中唯一留存木造站房者，並保有橫山唯一舊地名「十分寮」門牌。

蔡朝翔提到，台鐵今年高喊推動內灣線地方創生，卻中止與地方社團多年以來的合作，放任珍貴的鐵道文化資產荒廢。台鐵要推動地方創生，應該積極與在地社群合作，重視地方的意見。目前合興車站的站場雖然有景觀美化，但是很多有歷史意義的設施說明告示都不明顯，讓路過的遊客無法認識內灣線重要的歷史，非常可惜。

蔡朝翔指出，合興車站指定為古蹟後，在使用上可以適用文化資產保存的維護再利用相關法令，可以擺脫現有的使用困定，之後也可以進行更詳細的歷史調查，促進地方提升對內灣線整體認同。

新竹縣文化局表示，今邀請文資審議委員等人前往現勘及審查會議，經討論後決議對合興車站站房、折返式站場軌道設施、行車控制室及各式號誌與各式轉轍器等設施具文化資產價值，予以列冊追蹤。

有關使用執照部分，文化局表示，將建議台鐵可依新竹縣建築管理自治條例規定檢討，洽主管機關辦理，以解決目前空間經營困境。

新竹縣文化局表示，今邀請文資審議委員等人前往現勘及審查會議，經討論後決議對合興車站站房、折返式站場軌道設施、行車控制室及各式號誌與各式轉轍器等設施具文化資產價值，予以列冊追蹤。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹東高中歷史老師詹益承、新竹縣鐵道文化發展協會執行長蔡朝翔以及客委會諮詢委員黎許傳與文史工作者鄧毅中，4人近期共同提報合興站為新竹縣歷史建築。記者黃羿馨／攝影
