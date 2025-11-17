議員憂加碼育兒補助失公平 竹市府：採分流機制

快訊

中央社／ 新竹市17日電

新竹市預計明年3月加碼0-6歲育兒補助每月1000元，有市議員指出，此政策排除公托等孩童，有失公平。市府表示，此次加碼是針對未領取托育補助的家庭，採「分流補助」機制。

民進黨新竹市議員劉康彥今天在市議會質詢指出，這項補助政策排除將幼兒送往公托、公幼、非營利及準公共化機構的家庭，並非所有0-6歲幼兒都能領到。

劉康彥認為，政策恐導致極端案例，如有能力送孩子就讀私立幼兒園的家庭領得到補助，但送公幼或非營利的低收、中低收入戶家庭，反而無法領取。此外，增加的自籌款項可能排擠既有教育與社福預算，呼籲市府若財政允許應普發，若財政有限也應設「排富」條款。

新竹市政府透過文字表示，自115年3月起推動「0-6歲育兒津貼加碼補助計畫」，凡設籍竹市滿1個月、已領取中央育兒津貼的0至6歲幼兒家庭，市府將每月加碼新台幣1000元。

新竹市政府社會處指出，0-2歲送托公托或準公托者，市府已加碼500至1500元托育補助，此次加碼是針對未領取托育補助的家庭，採「分流補助」機制。

針對財源疑慮，市府表示，此次加碼財源來自「財政收支劃分法」調整，並未排擠既有教育預算。至於新增津貼恐導致中央調降補助比率一事，已主動與中央積極溝通，盼維持現行補助比例不變，共同打造友善育兒環境。

育兒津貼 新竹 財政收支劃分法
