銅鑼土資場開發案無共識…鄉親大力反對 業者保證比法規標準更嚴格
苗栗縣大矽谷土石方資源堆置處理場開發計畫今天舉行環評前公開會議，業者保證案場比法規標準更嚴格，做好防災、環保等相關措施，與會鄉親仍有疑慮，一致反對開發，訴求另覓地興建。
大矽谷土資場開發案在銅鑼鄉、通霄鎮交界處，基地面積約28.5公頃，計畫提供營建剩餘土石方300萬立方公尺，每天最大填埋量2000立方公尺，業者今天舉行環評前公開會議，九湖社區活動中心場外掛白布條，場內湧進上百名鄉親，縣議員黃芳椿、黎尚安及多名鄉民代表等人，一致表達反對立場，雙方沒有任何共識。
銅鑼鄉社區福利促進協會理事長鍾文湧、樟樹村前村長林貴金等人說，地方爭取裝設自來水多年沒有結果，卻來個土資場，威脅居民飲用地下水安全，此外，土資場一帶屬土石流潛勢區，萬一發生強降雨或是地震等災害，尤其處理的營建剩餘土石，可能混入雜質，大型車輛進出及處理過程，產生揚塵、噪音都會破壞環境。
「我們抗爭到底！」銅鑼鄉民代表會主席林九炲說，沒有一個人希望土資場來破壞好山好水，公開會議的會議紀錄一定要記錄鄉親的立場與態度。
業者代表則強調，大矽谷土資場的場址是天然山谷地、雜樹林，平均深度60公尺，周邊600公尺內沒有社區，實際開發16.44公頃，除未擾動區域12.06公頃，加租6.14公頃，補償石虎棲地，大於開發面積；原規畫填埋量600萬立方公尺，減縮規模300萬立方公尺，且將來復育人工造林3萬2000棵，種樟樹、相思樹、肖楠等，吸收碳排增加30倍。
案場特別設計2道攔砂壩防災，填埋方式也達到邊坡穩定分析安全值標準以上20%。此外，施工或營運，上游設1座、下游設2座水井監測水質，加工處理是密閉廠房，並架設防塵網、防噪音板，進出動線沿線沒有住家，相關做法比法規更嚴格，並協助解決自來水申裝問題，回饋樟樹村、九湖村老人照護、文康活動，及獎助學金等。
