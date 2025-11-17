竹縣寶山鄉公所馳援花蓮災後復原 彩繪垃圾車成暖心亮點

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪災重創家園，汙泥與廢棄物仍待清理。為加速復原，新竹縣寶山鄉公所派出清潔隊與協力廠商約20名志工赴當地支援，投入災後清運與環境整理，「彩繪垃圾車」同步加入行動，繽紛車身成為災區暖心亮點。

新竹縣寶山鄉長邱振瑋指出，災害無情、人間有愛，這次寶山鄉清潔隊主動投入支援，展現地方政府跨縣市合作、共度難關的決心。寶山鄉清潔隊分別於10月9日及24日兩度出發，由隊長率領9名清潔人員，調派清潔車、資收車、清溝車、灑水車、鏟裝機及重型機具進入災區。

邱振瑋說，這次任務包括垃圾與漂流物清除、受損環境整頓等，所有人員都落實安全防護措施，並持續與花蓮縣政府及光復鄉公所密切聯繫，讓救災與復原工作順利完成，也希望能幫助光復鄉盡快恢復乾淨安全的生活環境。

除了支援災區，寶山鄉清潔隊今年也全面煥然一新。全鄉19台清潔車、資收車、灑水車與清溝車通通換上新裝，結合吉祥物「寶寶嘎」與「藍寶嘎」的可愛造型，擺脫過去「髒、臭」印象，讓倒垃圾也能變得輕鬆、可愛又療癒。今年還添購一台鏟裝機並加裝掃地機接頭，讓環境清潔作業更全面。

寶山鄉公所表示，目前共有19隊環保志工隊，由村長、社區理事長號召村民參與，每月至少動員14次、約140至150人次投入環境維護，並透過每季考核與團體獎勵金，提升社區榮譽感與參與意願。

在登革熱防治與資源回收方面，寶山鄉公所每年上下半年定期進行消毒，針對人口密集區加強防疫。同時結合村民大會舉辦舊衣巡迴回收10場，單月回收量達2.178公噸，至10月底累積超過4公噸，成為新竹縣回收量最高的鄉鎮之一。