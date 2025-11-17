快訊

阿湯哥人生第一座奧斯卡到手！出道40年獲終身成就獎「不要再骨折」

2025年全球軍力排行揭曉！台灣也入榜 美俄中弱點曝光

「你媽死了！」女暴斃遭同居男友載走 兒報案…警攔車尋獲屍體

竹縣寶山鄉公所馳援花蓮災後復原 彩繪垃圾車成暖心亮點

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪災重創家園，汙泥與廢棄物仍待清理。為加速復原，新竹縣寶山鄉公所派出清潔隊與協力廠商約20名志工赴當地支援，投入災後清運與環境整理。圖／寶山鄉公所提供
花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪災重創家園，汙泥與廢棄物仍待清理。為加速復原，新竹縣寶山鄉公所派出清潔隊與協力廠商約20名志工赴當地支援，投入災後清運與環境整理。圖／寶山鄉公所提供

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪災重創家園，汙泥與廢棄物仍待清理。為加速復原，新竹縣寶山鄉公所派出清潔隊與協力廠商約20名志工赴當地支援，投入災後清運與環境整理，「彩繪垃圾車」同步加入行動，繽紛車身成為災區暖心亮點。

新竹縣寶山鄉長邱振瑋指出，災害無情、人間有愛，這次寶山鄉清潔隊主動投入支援，展現地方政府跨縣市合作、共度難關的決心。寶山鄉清潔隊分別於10月9日及24日兩度出發，由隊長率領9名清潔人員，調派清潔車、資收車、清溝車、灑水車、鏟裝機及重型機具進入災區。

邱振瑋說，這次任務包括垃圾與漂流物清除、受損環境整頓等，所有人員都落實安全防護措施，並持續與花蓮縣政府及光復鄉公所密切聯繫，讓救災與復原工作順利完成，也希望能幫助光復鄉盡快恢復乾淨安全的生活環境。

除了支援災區，寶山鄉清潔隊今年也全面煥然一新。全鄉19台清潔車、資收車、灑水車與清溝車通通換上新裝，結合吉祥物「寶寶嘎」與「藍寶嘎」的可愛造型，擺脫過去「髒、臭」印象，讓倒垃圾也能變得輕鬆、可愛又療癒。今年還添購一台鏟裝機並加裝掃地機接頭，讓環境清潔作業更全面。

寶山鄉公所表示，目前共有19隊環保志工隊，由村長、社區理事長號召村民參與，每月至少動員14次、約140至150人次投入環境維護，並透過每季考核與團體獎勵金，提升社區榮譽感與參與意願。

在登革熱防治與資源回收方面，寶山鄉公所每年上下半年定期進行消毒，針對人口密集區加強防疫。同時結合村民大會舉辦舊衣巡迴回收10場，單月回收量達2.178公噸，至10月底累積超過4公噸，成為新竹縣回收量最高的鄉鎮之一。

此外，與農會合作回收廢農藥瓶481.9公斤、玻璃瓶455.32公斤，持續推動垃圾減量與資源再利用。邱振瑋強調，未來若其他地區有需要，寶山鄉公所將秉持「同島一命、攜手互助」的精神，隨時提供支援，一起守護台灣這座共同的家園。

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪災重創家園，汙泥與廢棄物仍待清理。為加速復原，新竹縣寶山鄉公所派出清潔隊與協力廠商約20名志工赴當地支援，投入災後清運與環境整理。圖／寶山鄉公所提供
花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪災重創家園，汙泥與廢棄物仍待清理。為加速復原，新竹縣寶山鄉公所派出清潔隊與協力廠商約20名志工赴當地支援，投入災後清運與環境整理。圖／寶山鄉公所提供
寶山鄉公所表示，目前共有19隊環保志工隊，由村長、社區理事長號召村民參與，每月至少動員14次、約140至150人次投入環境維護，並透過每季考核與團體獎勵金，提升社區榮譽感與參與意願。圖／寶山鄉公所提供
寶山鄉公所表示，目前共有19隊環保志工隊，由村長、社區理事長號召村民參與，每月至少動員14次、約140至150人次投入環境維護，並透過每季考核與團體獎勵金，提升社區榮譽感與參與意願。圖／寶山鄉公所提供
寶山鄉19台清潔車、資收車、灑水車與清溝車通通換上新裝，結合吉祥物「寶寶嘎」與「藍寶嘎」的可愛造型，擺脫過去「髒、臭」印象。圖／寶山鄉公所提供
寶山鄉19台清潔車、資收車、灑水車與清溝車通通換上新裝，結合吉祥物「寶寶嘎」與「藍寶嘎」的可愛造型，擺脫過去「髒、臭」印象。圖／寶山鄉公所提供
寶山鄉公所表示，目前共有19隊環保志工隊，由村長、社區理事長號召村民參與，每月至少動員14次、約140至150人次投入環境維護，並透過每季考核與團體獎勵金，提升社區榮譽感與參與意願。圖／寶山鄉公所提供
寶山鄉公所表示，目前共有19隊環保志工隊，由村長、社區理事長號召村民參與，每月至少動員14次、約140至150人次投入環境維護，並透過每季考核與團體獎勵金，提升社區榮譽感與參與意願。圖／寶山鄉公所提供
花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪災重創家園，汙泥與廢棄物仍待清理。為加速復原，新竹縣寶山鄉公所派出清潔隊與協力廠商約20名志工赴當地支援，投入災後清運與環境整理。圖／寶山鄉公所提供
花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪災重創家園，汙泥與廢棄物仍待清理。為加速復原，新竹縣寶山鄉公所派出清潔隊與協力廠商約20名志工赴當地支援，投入災後清運與環境整理。圖／寶山鄉公所提供

新竹 光復鄉 花蓮縣政府
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／沈伯洋戰蔣萬安成話題 王鴻薇：戰士「選很大」放棄花蓮了嗎？

竹縣廢棄物處理廠床墊堆積7年間已燒3次 議員吳傳地要求遷址

影／竹縣動保醫療費用不足 議員促建動保園區並設專責警隊

竹縣觀光魅力 司馬庫斯、峨眉湖入選推薦亮點

相關新聞

桃園客運品質屢挨批 議員籲桃捷接手營運…張善政：評估中

桃園客運日前發生駕駛毆打學生事件，營運品質遭受質疑。議員凌濤今質疑桃客不是「大到不能倒」，建議由桃捷公司成立市區客運部門...

桃園南門市場今起拆燒毀區「原地復原」 停業期間每攤補助3萬

桃園市南門市場日前火災，漁市場及公有市場部分幾乎全毀，桃園市經發局、建管處今天進場拆除。經發局表示，重建工程預計12月底...

苗縣府規畫冷鏈物流中心照舊 肉品市場改建？中央建議「整修就好」

苗栗縣政府爭取設置冷鏈物流中心及肉品市場改建補助計畫，總經費超過12億元，今天由立委陳超明邀請中央官員赴苗栗考察並聽取簡...

竹縣廢棄物處理廠床墊堆積7年間已燒3次 議員吳傳地要求遷址

新竹縣政府環保局位於新豐鄉瑞興村的巨大廢棄物處理廠上月15日發生火警，廢棄床墊堆燃千平方公尺。縣議員吳傳地指出，該處理廠...

新竹城市馬拉松驚見貨車闖賽道 市府：虛心檢討並改進

新竹市府昨舉辦新竹城市馬拉松，卻有跑者反映，馬拉松起跑的賽道上竟有貨車闖入，讓不少參賽者傻眼。市議員劉彥伶認為，市府要認...

竹市「好孕專車」…孕婦遭刁難 議員：改電子支付、延長期限

新竹市「好孕專車」服務自2022年6月27日上路，提供孕婦產檢交通費用補助，市議員劉康彥今在定期會總質詢時指出，有民眾因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。