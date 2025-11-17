冠軍建材捐苗栗創世建懸吊移位系統 助植物人照護

快訊

中央社／ 苗栗縣17日電

為提升植物人及重度失能院民的照護安全及品質，冠軍建材捐贈苗栗創世基金會新台幣20萬元建置懸吊移位系統，有助被照顧者安全移位、減少跌落風險。

創世基金會苗栗分院今天舉辦懸吊移位系統剪綵暨捐贈儀式，冠軍建材總經理林祐宇、創世苗栗院院長陳綠蓉及治療師首次操作「懸吊式電動移位機」，並安排植物人家屬體驗藉由設備輔助，從床上移位至輪椅。

植物人家屬劉爸爸親身體驗，模擬兒子的角度讓治療師操作懸吊系統後表示，設備感覺平穩、讓植物人更有安全感，照顧者也輕鬆許多。

林祐宇指出，創世基金會長年守護植物人家庭，這份照護需要的不只是技術，更需要長期關懷與溫度；冠軍建材長年捐助設備經費，見證許多植物人家庭因此獲得幫助。

林祐宇表示，懸吊移位系統對於院民、照顧者都是很好的幫助，希望以實際行動拋磚引玉，邀請更多企業一起加入這份力量，讓植物人照護更安全、更有尊嚴。

陳綠蓉指出，懸吊移位系統呼應現今AI智慧照護與科技輔助的趨勢，能將人力從繁重、重複性的搬抬作業中解放，使專業人員得以把時間與心力投注在個別化照護上，有助於護理與照顧人員降低職業傷害與腰背負擔，營造更友善的工作環境。

陳綠蓉說，感謝冠軍建材拋磚引玉，提升院民移位的安全性與舒適度，讓照護品質升級。苗栗分院現有20間寢室，安養65名植物人，今年目標新增6套懸吊式電動移位設備，目前僅完成1套，盼社會各界共同支持。

植物人 電動 治療師
