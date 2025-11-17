中壢中正公園街友群聚引憂 南區外展中心翻新加強環境

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市社會局局長陳寶民。圖／桃園市政府提供
桃園市列冊在案的街友主要露宿地為桃園區文昌公園及中壢區中正公園等地，地方反應婦幼經過時仍有擔心疑慮。為顧及市容及街友居住自由，桃園市社會局先前設置遊民外展服務中心，提供遊民盥洗及就醫協助等服務，社會局指出，近期針對服務中心進行衛浴設施翻新及提升環境衛生與安全，今年經社工輔導後已有約30人脫離遊民身份，努力協助遊民重返家庭或就業。

市議員徐景文日前於市政總質詢指出，中壢區中正公園是當地地標公園之一，但有不少遊民聚集並居住在公園內，對於地方上的治安及環境擔心造成影響，認為市府應持續整理與維護公共環境，並列冊管理追蹤，協助街友回歸社會；他建議，應整合跨部會執行安全社區計畫，透過巡查、教育宣導與社區輔導等方式留意高風險族群。

針對遊民外展服務中心設置及服務情形，社會局長陳寶民表示，南區遊民外展服務中心設於中壢區福星六街137號，為3層樓的建築，共配置8名外展服務人員，專責協助處理中壢、平鎮等南區遊民。中心可提供25個短期住宿床位，並提供洗澡、更衣、理髮及就醫協助等服務，近期亦進行衛浴設施翻新，加強中心的環境衛生與安全。

此外，市府也透過跨局處的單位合作進行聯合稽查，針對有精神或醫療需求者，聯繫醫療單位介入；外展中心社工亦為每位列管個案建立檔案資料庫，確保後續追蹤輔導，社會局每月也結合美容工會或其他義剪資源，為遊民提供理髮與更衣服務，協助遊民重整儀容、逐步重返社會。

社會局表示，以今年為例，桃園市原列管遊民200多位，經社工輔導後，現列管遊民已減至187人，已有約30人脫離遊民身份、重返家庭或就業。

遊民 社會局 桃園
