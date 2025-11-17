快訊

桃園客運品質屢挨批 議員籲桃捷接手營運…張善政：評估中

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園客運營運品質遭受質疑。議員凌濤今建議由桃捷公司成立市區客運部門，逐步取代桃客。市長張善政回應，市府內部已有非正式討論，會納入評估。本報資料照片
桃園客運日前發生駕駛毆打學生事件，營運品質遭受質疑。議員凌濤今質疑桃客不是「大到不能倒」，建議由桃捷公司成立市區客運部門，逐步取代桃客。市長張善政回應，市府內部已有非正式討論，一方面會持續加強對業者輔導，另方面也評估是否成立公辦公車部門，尤其桃捷公司近年進步顯著，相信可承擔更多責任。

凌濤表示，桃客問題層出不窮，包括司機態度惡劣、起步猛烈、急煞車、不讓停、不等行人、逼車等，甚至公車APP上公車會消失，嚴重影響桃園交通安全品質，桃客顯然已成「桃園人唯一不想住在桃園的理由」，甚至被市民戲稱為「幫桃園打房的關鍵」。

凌濤質疑，過去三年市府補助桃園客運高達8億6000萬元，其中2021年2億1800萬元、2022年3億4100萬元、2023年2億4400萬元，另外補助85輛電動公車6120萬元，然而桃客在旅客服務品質評鑑分數從2022年16分跳升至2024年24分，大幅增長50%，實際服務品質卻未見改善，令人懷疑交通局評鑑分數到底有無把關。

凌濤表示，桃客目前掌握65%的精華路線，市府卻束手無策，甚至透過桃小巴將虧錢路線釋出，賺錢路線仍留在桃客手中；他建議由桃捷公司成立市區客運部門，逐步取代桃客營運的精華路線，因為桃捷有專業的管理團隊，未來新增站點有足夠腹地建置客運基礎設施，也可健全公車路線，在捷運通車前培養民眾通勤習慣。

市長張善政回應，他上任後每周檢視1999熱線，公車問題一直是市民抱怨排行榜第一名。他透露，市府內部已有非正式討論，一方面持續對桃客輔導，另一方面也評估是否成立公辦選項；桃捷公司近年來進步不少，體質與企業文化正面，相信也可承擔相關責任。

交通局長張新福表示，桃客表現確實不如市民期待，市府將嚴格要求改善，如裁撤桃客部分路線經營權，轉由其他業者營運；至於評鑑制度，每年評分項目與因子都有調整，分數高不見得代表排名前面。

桃捷董事長沈志藏表示，桃園捷運本業是經營軌道運輸，若要經營公車部門需要4個條件，包括場站、路線、車輛及資金，若4個條件都能在市府政策支持下達成，桃捷公司願意配合。

公車路線 桃捷 桃園 凌濤 張善政
