苗縣府規畫冷鏈物流中心照舊 肉品市場改建？中央建議「整修就好」

苗栗縣政府爭取設置冷鏈物流中心及肉品市場改建補助計畫，總經費超過12億元，今天由立委陳超明邀請中央官員赴苗栗考察並聽取簡報，會中初步獲共識，建議冷鏈物流中心照進度推展，先完成前期規畫；另因中央財政補助政策有變，建議肉品市場改建項目變更為整建或整修。

苗縣府表示，冷鏈物流中心及肉品市場改建是苗栗農業大升級的重要計畫。預定在苑裡鎮設置的苗栗農糧產品「區域冷鏈物流中心」，預估經費6.3億元，建設重點有成品冷藏倉儲、分級預冷包裝與加工區、行政辦公與附屬空間、商業服務空間，完成後可提升農產品品質與確保新鮮度，降低農損風險、穩定農民收益， 強化市場競爭力、促進產業升級，並增進公共建設服務性及公益性。

另外，苗栗肉品市場自民國73年啟用以來，近5年平均年間交易量高達 19萬頭豬隻，是苗栗縣與周邊地區的肉品供應核心，規畫投入6.6億元改建，全面升級設施，包括屠宰線全面更新、冷鏈倉儲、冷藏設備擴建、污水處理系統升級等。

今天上午立法院經濟委員會簡任秘書吳人寬、農業部次長胡忠一及農業部各單位官員，共赴苗栗視察，苗縣府簡報這兩項攸關地方產業升級的重要建設，盼獲支持，並懇請中央持續給予經費補助與技術支援。

對此，會中農業部官員建議冷鏈物流中心照進度推展，以先完成前期規畫為主；另因財劃法部分條文修正後，相關地方補助款恐有變數，建議肉品市場改建項目縮減為整建或整修。