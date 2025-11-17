快訊

桃園南門市場今起拆燒毀區「原地復原」 停業期間每攤補助3萬

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園區南門市場漁市場及公有市場部分幾乎全毀，市府今天進場拆除。圖／桃園市經發局提供
桃園區南門市場漁市場及公有市場部分幾乎全毀，市府今天進場拆除。圖／桃園市經發局提供

桃園市南門市場日前火災，漁市場及公有市場部分幾乎全毀，桃園市經發局、建管處今天進場拆除。經發局表示，重建工程預計12月底到明年1月初完成，拆除工作完成後將採「原地復原」方式重建，停業期間透過補助方式補貼攤商，每攤補助3萬元。

經發局表示，市場拆除期程估計需要2到3周，預計12月6日進行重建工程，將採「原地復原」的方式，原來攤商在哪邊做生意，就直接在原地回復，重建工程預計12月底到明年1月初完成。

考量中繼市場覓地不易，重建期間將依桃園市政府天然災害救災經費處理及查報作業要點，專案核准補貼攤商，每攤補助3萬元，估計符合資格的約有43攤；提醒民眾，拆除期間文化街、南昌東街及南昌西街路段於17日至12月6日實施交通管制，請民眾配合現場指引，避免進入施工區域。

議員林政賢今質詢時表示，市府緊急救助金應依損失加倍補助、開放南門公園或東門市場附近設臨時中繼市場、一個月內提全市老舊市場防火總體檢報告、提供300萬無息貸款並設理賠綠色通道、推動原址現代化重建。

副市長王明鉅表示，目前最重要任務是先進行拆除作業，至於全區重建需要較長時間規畫，包括必須與文化街前面魚市場的私人地主協商整合，否則缺少這塊私人土地會影響整體規畫效果，因此需要階段性安排。

桃園區南門市場漁市場及公有市場部分幾乎全毀，市府今天進場拆除。圖／桃園市經發局提供
桃園區南門市場漁市場及公有市場部分幾乎全毀，市府今天進場拆除。圖／桃園市經發局提供

桃園 攤商 中繼市場 交通管制 火災
