桃園電子報／ 桃園電子報

721382
蘆竹分局於首日即啟動「普發現金金融機構ATM安全維護」勤務。圖：警方提供

全民普發1萬現金今（17）日正式啟動ATM提領，為確保民眾在「全民＋1政府相挺」期間能安心、順利領取，桃園市蘆竹警分局於首日即啟動「普發現金金融機構ATM安全維護」勤務，並開設「專案聯合指揮所三級開設」，全力維護轄內治安與金融秩序。

721376
全民普發1萬現金今日正式啟動ATM提。圖：警方提供

蘆竹分局表示，該局精確掌握轄內共計232處ATM地點，為因應金融機構ATM領現開放，即日起至21日，啟動重點加強複式巡守及反詐勤務，另為防範因領現人潮衍生強盜、搶奪等財產犯罪或秩序混亂情事，蘆竹分局針對轄內所有可供提領的指定金融機構及ATM設置地點，全面部署警力，採多層次巡守勤務，針對ATM領現熱點，提高巡邏頻率，以「定點守望」與「機動巡邏」相結合的方式，預防潛在的危害治安情事。維護現場秩序， 派員協助維護可能出現排隊人潮的ATM現場動線及秩序，確保民眾能依序提領，避免因久候或擁擠引發糾紛。

蘆竹分局長楊贊鈞表示，有鑑於普發現金政策極易遭詐騙集團利用，蘆竹分局於臉書民眾宣導最新的反詐騙觀念，ATM領現熱點現場 ，提高巡邏頻率 確保民眾財產安全，再次提醒民眾務必透過官方管道領取現金。

本文章來自《桃園電子報》。原文：ATM領普發1萬今上路 蘆竹警加強巡守維護治安

