竹縣廢棄物處理廠床墊堆積7年間已燒3次 議員吳傳地要求遷址

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣政府環保局位於新豐鄉瑞興村的巨大廢棄物處理廠上月15日發生火警，廢棄床墊堆燃千平方公尺。圖／吳傳地提供
新竹縣政府環保局位於新豐鄉瑞興村的巨大廢棄物處理廠上月15日發生火警,廢棄床墊堆燃千平方公尺。圖／吳傳地提供

新竹縣政府環保局位於新豐鄉瑞興村的巨大廢棄物處理廠上月15日發生火警，廢棄床墊堆燃千平方公尺。縣議員吳傳地指出，該處理廠近年屢傳火警，7年已燒3次，建議將處理廠遷往焚化爐旁的掩埋場。環保局表示，將加強檢查與清運頻率，避免堆積過量。

吳傳地在今在縣議會質詢時指出，巨大廢棄物處理廠（大型家具處理廠）上月15日發生火警，濃煙沖天，村民怨聲載道，且該處理場幾乎每2年就燒1次，7年間已燒3次，嚴重影響附近居民生活品質與健康，且平常清潔車載大型家具時，也造成附近居民交通不便。

吳傳地指出，該場屬縣府委託民間廠商拆解大型家具與廢床墊的據點，去年說明會時，他就建議將場址遷往掩埋場，但環保局未採納，如今又釀火警，懷疑因床墊太多，廠商乾脆一把火把它燒掉一了百了，要求環保局盡速增設監視系統、檢討契約條款，並提出具體改善期程。

新竹縣環保局長蕭宏杰答詢，該場委外經營，近年新竹縣廢床墊與廢家具數量急增，結構複雜、拆解難度高，已超出原先協議能量。火警發生當天早上未作業，起火點在新進床墊堆置區，初步排除人為疏失與縱火，研判可能因床墊夾雜不穩定物質導致自燃，未來將加強進場檢查與清運頻率，避免堆積過量。

新竹縣消防局長陳中振則說，經火調已排除電器走火與人為縱火，但在床墊堆置區東側發現多處新舊菸蒂，不排除施工人員菸蒂引燃。蕭宏杰也強調，該處理廠床墊需拆完出去才計價，燒掉反而無法結算，縱火誘因低。

吳傳地也要求床墊拆除作業加速、避免堆積。蕭宏杰回應，外包廠商是利用機器來破碎分選，目前約1萬3千多床墊，1個月就可拆除完畢，明年在執行的時候，會增加清除的頻率，避免堆置和類似狀況發生。

吳傳地在今在縣議會質詢時指出，巨大廢棄物處理廠（大型家具處理廠）上月15日發生火警，濃煙沖天，村民怨聲載道。記者黃羿馨／攝影
吳傳地在今在縣議會質詢時指出,巨大廢棄物處理廠(大型家具處理廠)上月15日發生火警,濃煙沖天,村民怨聲載道。記者黃羿馨／攝影
新竹縣政府環保局位於新豐鄉瑞興村的巨大廢棄物處理廠上月15日發生火警，廢棄床墊堆燃千平方公尺。圖／吳傳地提供
新竹縣政府環保局位於新豐鄉瑞興村的巨大廢棄物處理廠上月15日發生火警，廢棄床墊堆燃千平方公尺。圖／吳傳地提供

床墊 環保局長 廢棄物 火災 家具
