竹市「好孕專車」…孕婦遭刁難 議員：改電子支付、延長期限

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市「好孕專車」服務自2022年6月27日上路，提供孕婦產檢交通費用補助，市議員劉康彥今在定期會總質詢時指出，有民眾因懷孕後期不便騎機車，產檢時欲搭乘好孕專車配合的計程車，卻遭遇「乘車券請款不易，司機拒載或刁難，或司機對政策規定認知錯誤」等情況，建議「乘車券」應改採電子支付，並放寬使用期限至產後一年，讓好的政策惠及更多年輕家庭。

劉康彥說，他接獲孕婦對好孕專車的反映，指懷孕後期要去產檢，欲搭乘好孕專車配合的計程車，上車前司機卻稱不收乘車券，因為不好請款。該孕婦之後去產後護理之家回診，也被另名計程車司機拒載，原因是「不是從醫院出發」，就算該孕婦從診所要回去產後護理之家，計程車司機仍拒載，表明要「從醫院到醫院」 才會收，讓該孕婦抱怨申請乘車券根本用不到。

劉康彥指出，市府的好孕專車福利政策目前存有「支付方式、資訊錯誤」等問題，司機稱一定要「從醫院端到醫院端」才能使用乘車券，但實際規定卻是只要其中一端是產後護理之家或醫院，就可使用。由於司機的資訊錯誤，導致竹市孕婦的權益被剝奪。

劉康彥建議，「乘車券」支付方式太落伍，既不精確又不方便，降低使用意願，現在電子支付的技術和方式都很成熟，不論綁定信用卡或用Line Pay支付車資都很方便，也符合民眾的生活習慣，希望市府能研議，在明年度導入電子支付。

另外，市府也應該訂定獎勵機制，讓計程車司機有誘因及鼓勵載運孕婦，並從好孕專車目前的使用期限，從「孕期到產後三個月」延長到六個月或一年。

代理市長邱臣遠說，好孕專車使用比例已從2022年至去年，已從原本的197人達到1003人，今年至9月也有688人，使用比例有提升。不過，相關政策要推動在計程車業者身上確實會比較困難。因為計程車業者希望收到現金，或在周轉上比較方便。目前市府已規畫將乘車券電子化，預計在明年上路，並會結合新竹通ＡＰＰ，藉此增加好孕專車使用比例。

社會處回應，關於好孕專車延長使用年限延長部分，會積極研議及評估，預計明年「好孕專車」跟新竹通ＡＰＰ介接後，屆時可以比照其他縣市的相關標準，預計可延長至六個月。

