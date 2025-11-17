苗縣人行道設機車格 首波選定頭份自強路

苗栗縣人行道畫設機車停車格第一波公告，選定頭份市為恭醫院旁台1線（自強路）兩側60公尺長的人行道，24日起示範開放。地方樂見其成，也盼使用者付費，避免長期占停，警方則提醒，機車停放人行道要用牽的，若騎上人行道屬於違規，罰鍰600元起跳。

縣府交通工務處指出，道路交通管理處罰條例、苗栗縣人行空間機車慢車停車秩序實施要點規定，人行空間設有人行道且寬度3公尺以上，及未設人行道或人行道寬度未達3公尺時，人行道、騎樓得規畫機車、慢車停車位，但騎樓部分每一建築物應保留至少1.5公尺通道。

全縣過去僅在縣府周邊人行道改善工程時畫設機車停車格，為恭醫院及杏林大樓旁自強路段的台1線91公里800公尺至860公尺人行道，是縣府首波公告；主要考量路段毗鄰醫院、黃昏市場及商圈人湖，機車臨停需求大，路權單位公路局無意見，也獲地方共識，今起施工、24日開放機車停放。

頭份市試辦推動人行道畫設機車格，縣府強調滾動檢討，未來擴大至苗栗市等地辦理。苗栗市公所初步選定3個路段，包括中苗市場大樓周邊中山路、至公路騎樓，勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心前中山路人行道，及北苗市場停車場周邊等，將配合縣府會勘、公聽會推動。

苗栗縣議會副議長張淑芬等人樂觀其成，張淑芬說，自強路人行道規畫機車停車格，短時間可以舒緩停車需求，但數量有限，附近一帶有醫院、市場及商圈，長期還是要協調醫院或公所，規畫更大機車停放空間，並推動使用者付費，避免長期占停的問題。