桃林鐵路智慧投射燈 防車輛誤闖 罰單少2成

桃園市桃林鐵路自行車道常有汽機車違規闖入，增加自行車騎士、行人用路風險，桃園市養護工程處除了推動科技執法、QR-code讓民眾檢舉，8月起在路廊新設「智慧告警投射燈」系統，開單量平均少2成。民代予以肯定，但也提醒市府加快開單效率，避免騎士連續挨罰。

桃林鐵路原為煤炭運輸專線，後曾短暫營運客運服務，但因載客量偏低停駛。桃市府2018年啟動路廊活化計畫，將廢棄鐵道改造為休閒步道及自行車道，供民眾運動健身使用，然而啟用後不少駕駛貪圖方便，將汽、機車駛進綠化路廊，即使2022年12月起實施科技執法，仍常有車輛闖入。

為了防止汽機車駛入自行車道，養工處指出，現場除了建置科技執法，也有QR code讓民眾可線上檢舉；8月起也在路廊新設智慧投射燈，系統採用高亮度LED光源技術，夜間時能在步道入口處清晰顯示「禁止汽機車進入」警示標語，具備節能環保、全天候防水防塵功能，可24小時穩定運作。

養工處觀察，智慧投射燈分別設在壽山路（桃林鐵路假日花市旁）及煉油廠；壽山路部分，違規罰單數量自今年1至7月平均一個月約85件，下降至8至10月平均一個月約73件；煉油廠部分，罰單也從1至7月平均一個月約10件，下降至平均一個月約1件，幾乎歸零，改善效果顯著。

市議員黃瓊慧表示，安裝智慧告警投射燈的立意良善，不過先前曾發生開單速度過慢，導致民眾被連開罰單卻不自知的情況，所以重點應該放在開單的行政效率上

市議員凌濤認為，桃林鐵道許多交叉口，確實需要清楚標示，市府採用智慧告警投射燈，不受氣候影響，是可嘗試的方向。鄰近國家像是日本靜岡也投入實驗，建議市府持續追蹤實際效果，若成效良好可以推行至其他夜間的運動場所，強化運動安全。

養工處指出，除了即時警示違規車輛外，市府也同時改善步道夜間照明品質，未來將持續推動桃林鐵路環境優化工程，逐步引進更多智慧化管理設施，打造更安全友善的休閒運動空間。