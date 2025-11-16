快訊

圖書館突現眼鏡蛇咬人！龍井分館主任疑惑「不曾有蛇」 初查無人為因素

為照顧兒童身心健康 賴清德總統宣布：衛福部將成立「兒童及家庭署」

再挺沈伯洋挑戰蔣萬安 曹興誠：沈已樹立勇者形象 有利勝選

桃園市南門市場 11/17啟動災損區域拆除工程

中央社／ 桃園16日電

桃園市政府今天說，建築管理處將於明天上午啟動南門市場災損區域拆除工程，市府同步成立「應變中心（聯合稽查小組）」進駐南門活動中心，視狀況調整天數與時間並掌握進度。

桃園市政府經濟發展局下午發布新聞稿表示，南門市場17日啟動災損區域拆除作業，市府成立應變中心全程掌握，自17日至19日每天上午7時至下午4時進駐南門活動中心，視狀況調整天數與時間，全程掌握作業進度。應變中心由警察局、環保局、建管處、養工處、交通局、經發局及桃園區公所共同組成，統籌拆除、交管、環境維護、輿情蒐集與民眾協調等任務。

經發局說，拆除期間建管處將負責災損區域拆除及文化街圍籬設置；警方將在周邊派員維持秩序，加強取締妨礙交通與違規占用道路情形，並協助沒入違規攤棚；環保局將同步進行廢棄物清運、環境稽查作業；交通局則將調整路型並設置交維警示；區公所協助公告張貼、民眾溝通與輿情處理，避免衝突發生。

市府提醒，拆除期間文化街及市場周邊將實施交通管制，部分路段可能短暫封閉，請民眾配合現場指引，避免進入施工區域，以維護自身安全；周邊攤商也請留意相關公告並配合作業調度。

市府表示，已於14日下午召開地方說明會，說明後續拆除及復原作業進程，並持續與在地攤商保持溝通。市府再次呼籲民眾與攤商共同配合，讓拆除作業順利完成，市府將以最快速度推動後續重建工程，協助南門市場早日恢復正常營運。

桃園市南門市場5日晚間發生大火，有數百攤位受影響。桃園市政府12日曾表示，僅會針對「受損攤位」執行拆除作業，未受損攤位仍會繼續營業。

桃園 災損 攤商
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

網質疑「桃園市長住新店」 張善政首回應：大部分都住市長官邸

桃園南門市場大火 受影響攤商市府每攤發3萬元補助

桃園南門市場2星期內全面拆除？市府籲勿散播謠言

大火燒毀桃園南門市場 下周一拆除、周邊道路封閉2周

相關新聞

桃園百日咳占全國近半 婦幼局研議孕婦TDaP疫苗補助

台灣百日咳疫情持續升溫，2025年統計至今，全國病例已達47例，其中桃園就有20例。桃園市議員王珮毓在市政總質詢中要求，...

桃園老董超狂催婚家規 3兒月薪全上繳⋯結婚時還本利加新房

桃園市一名老父親白手起家，目前擔任國內知名企業董事長，為了鼓勵3位已步入社會的兒子專注事業並早日成家，要求3兒將所有薪水...

防汽機車違規闖入 桃林鐵路導入智慧告警投射燈

桃園市桃林鐵路自行車道長期面臨汽機車違規闖入問題，桃園市養護工程處今宣布，在路廊沿線新設「智慧告警投射燈」系統，透過科技...

桃園舊城再生有成 景福宮周邊再推第2期整修明年5月完工

桃市府推動舊城再生，景福宮周邊商家立面、特色招牌整修完成後，不僅廣獲好評，更成為遊客打卡地標。桃園市住宅處今表示，第2期...

苗栗縣首波公告人行道規畫機車停車格 24日起開放試辦

苗栗縣人行道規畫機車停車格第一波公告，縣府因地制宜，選定頭份市為恭醫院旁台1線（自強路）兩側60公尺人行道，11月24日...

「新竹通」APP上線3個月評分低、問題多？ 市府：持續規畫整合服務

由新竹市政府推出的新竹通APP於今年8月上線，市議員施乃如指出，該APP在應用程式商店的評分低，且錯誤修復速度慢，APP...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。