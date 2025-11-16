桃園市南門市場 11/17啟動災損區域拆除工程

桃園市政府今天說，建築管理處將於明天上午啟動南門市場災損區域拆除工程，市府同步成立「應變中心（聯合稽查小組）」進駐南門活動中心，視狀況調整天數與時間並掌握進度。

桃園市政府經濟發展局下午發布新聞稿表示，南門市場17日啟動災損區域拆除作業，市府成立應變中心全程掌握，自17日至19日每天上午7時至下午4時進駐南門活動中心，視狀況調整天數與時間，全程掌握作業進度。應變中心由警察局、環保局、建管處、養工處、交通局、經發局及桃園區公所共同組成，統籌拆除、交管、環境維護、輿情蒐集與民眾協調等任務。

經發局說，拆除期間建管處將負責災損區域拆除及文化街圍籬設置；警方將在周邊派員維持秩序，加強取締妨礙交通與違規占用道路情形，並協助沒入違規攤棚；環保局將同步進行廢棄物清運、環境稽查作業；交通局則將調整路型並設置交維警示；區公所協助公告張貼、民眾溝通與輿情處理，避免衝突發生。

市府提醒，拆除期間文化街及市場周邊將實施交通管制，部分路段可能短暫封閉，請民眾配合現場指引，避免進入施工區域，以維護自身安全；周邊攤商也請留意相關公告並配合作業調度。

市府表示，已於14日下午召開地方說明會，說明後續拆除及復原作業進程，並持續與在地攤商保持溝通。市府再次呼籲民眾與攤商共同配合，讓拆除作業順利完成，市府將以最快速度推動後續重建工程，協助南門市場早日恢復正常營運。

桃園市南門市場5日晚間發生大火，有數百攤位受影響。桃園市政府12日曾表示，僅會針對「受損攤位」執行拆除作業，未受損攤位仍會繼續營業。