快訊

少林寺前住持釋永信 因職務侵占、挪用資金罪遭正式逮捕

台幣升值又成傳產惡夢？業者喊「最後一根稻草」網冷回：緩升都撐不住

痠痛時該做的第一件事不是忍耐 練好2部位成「防痠痛金鐘罩」

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園百日咳占全國近半 婦幼局研議孕婦TDaP疫苗補助

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園百日咳案例占全國近半，婦幼局正簽辦研議孕婦疫苗的補助辦法並積極爭取相關經費。圖／聯合報系資料照
桃園百日咳案例占全國近半，婦幼局正簽辦研議孕婦疫苗的補助辦法並積極爭取相關經費。圖／聯合報系資料照

台灣百日咳疫情持續升溫，2025年統計至今，全國病例已達47例，其中桃園就有20例。桃園市議員王珮毓在市政總質詢中要求，市府應補助孕婦施打百日咳（TDaP）疫苗，以保障新生兒健康。桃園婦幼局表示，正簽辦研議疫苗的補助辦法並積極爭取相關經費。

依據疾管署監測資料，每年百日咳病例多集中於3個月以下嬰兒，而6個月以下嬰幼兒更是併發症與死亡的高危險群。王珮毓表示，孕婦若在懷孕28至36周施打疫苗，可將抗體傳給胎兒，有效保護新生兒避免感染。桃園市作為六都最年輕城市，2024年新生兒人數達16972人，應積極補助孕婦施打百日咳疫苗。若以每劑最高2000元計算，補助完整施打費用僅需約3400萬元。

王珮毓強調，目前百日咳疫情仍在流行，孕婦接種疫苗是保護嬰兒的重要防線，「這筆預算不高，但能換來新生兒的安全。」

桃園市婦幼局表示，為降低新生兒因百日咳感染導致的重症與死亡事件，以期強化母嬰免疫防護，守護新生兒健康安全成長，婦幼局在今年8月邀請台灣周產期醫學會、台灣母胎醫學會、婦產專科醫師、新生兒科專科醫師及兒童感染科專科醫師等相關專業領域專家，討論孕婦接種疫苗的可行性及效益。

婦幼局強調，有關桃園市政府補助孕婦Tdap疫苗議題，婦幼局正簽辦研議疫苗的補助辦法並積極爭取相關經費，全力守護孕婦們的健康。

疫苗 孕婦 新生兒
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台中第2波「打疫苗送好禮」開跑 活動對象、地點曝光

流感疫苗公費對象遭誤收費 疾管署：加強宣導

扯！醫院不清楚公費疫苗施打資格 民眾被收千元費用

1歲童遭誤打A肝疫苗 疾管署：未落實三讀五對

相關新聞

能提高辨識度 桃園強制公車全天開頭燈

公車撞上行人事故屢見不鮮，桃園市上月發生公車撞死人悲劇。桃市府昨宣布，全市公車即日起，上路須全天候開頭燈，提高辨識度；此...

桃園百日咳占全國近半 婦幼局研議孕婦TDaP疫苗補助

台灣百日咳疫情持續升溫，2025年統計至今，全國病例已達47例，其中桃園就有20例。桃園市議員王珮毓在市政總質詢中要求，...

桃園老董超狂催婚家規 3兒月薪全上繳⋯結婚時還本利加新房

桃園市一名老父親白手起家，目前擔任國內知名企業董事長，為了鼓勵3位已步入社會的兒子專注事業並早日成家，要求3兒將所有薪水...

防汽機車違規闖入 桃林鐵路導入智慧告警投射燈

桃園市桃林鐵路自行車道長期面臨汽機車違規闖入問題，桃園市養護工程處今宣布，在路廊沿線新設「智慧告警投射燈」系統，透過科技...

桃園舊城再生有成 景福宮周邊再推第2期整修明年5月完工

桃市府推動舊城再生，景福宮周邊商家立面、特色招牌整修完成後，不僅廣獲好評，更成為遊客打卡地標。桃園市住宅處今表示，第2期...

苗栗縣首波公告人行道規畫機車停車格 24日起開放試辦

苗栗縣人行道規畫機車停車格第一波公告，縣府因地制宜，選定頭份市為恭醫院旁台1線（自強路）兩側60公尺人行道，11月24日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。