桃園百日咳占全國近半 婦幼局研議孕婦TDaP疫苗補助
台灣百日咳疫情持續升溫，2025年統計至今，全國病例已達47例，其中桃園就有20例。桃園市議員王珮毓在市政總質詢中要求，市府應補助孕婦施打百日咳（TDaP）疫苗，以保障新生兒健康。桃園婦幼局表示，正簽辦研議疫苗的補助辦法並積極爭取相關經費。
依據疾管署監測資料，每年百日咳病例多集中於3個月以下嬰兒，而6個月以下嬰幼兒更是併發症與死亡的高危險群。王珮毓表示，孕婦若在懷孕28至36周施打疫苗，可將抗體傳給胎兒，有效保護新生兒避免感染。桃園市作為六都最年輕城市，2024年新生兒人數達16972人，應積極補助孕婦施打百日咳疫苗。若以每劑最高2000元計算，補助完整施打費用僅需約3400萬元。
王珮毓強調，目前百日咳疫情仍在流行，孕婦接種疫苗是保護嬰兒的重要防線，「這筆預算不高，但能換來新生兒的安全。」
桃園市婦幼局表示，為降低新生兒因百日咳感染導致的重症與死亡事件，以期強化母嬰免疫防護，守護新生兒健康安全成長，婦幼局在今年8月邀請台灣周產期醫學會、台灣母胎醫學會、婦產專科醫師、新生兒科專科醫師及兒童感染科專科醫師等相關專業領域專家，討論孕婦接種疫苗的可行性及效益。
婦幼局強調，有關桃園市政府補助孕婦Tdap疫苗議題，婦幼局正簽辦研議疫苗的補助辦法並積極爭取相關經費，全力守護孕婦們的健康。
