桃園老董超狂催婚家規 3兒月薪全上繳⋯結婚時還本利加新房

桃園市一名老父親白手起家，目前擔任國內知名企業董事長，為了鼓勵3位已步入社會的兒子專注事業並早日成家，要求3兒將所有薪水全數上繳給母親代為儲蓄，承諾在他們結婚當日，會將所有本金與利息一併歸還，還會加贈一棟房產作為新房。

桃園市中壢區美滿服務中心指出，父子4人近日低調現身中心，為3位兒子報名「個別一對一」聯誼，希望借助專業媒人的力量，讓孩子早日覓得良緣。老父親說， 宗族的某位親戚，其兒子、兒媳就是在該中心認識，因此他才帶著兒子前來。

老父親說，過去常以自身的成功經驗告誡孩子，要得到自己想要的東西，必須先具備擁有它的資格，強調不負債、全力工作和認真閱讀是成功的基石。他認為，讓孩子們將薪水上繳，是一種強制性且極具遠見的儲蓄，是為他們未來建立家庭打下穩固的經濟基礎。

桃園市美滿服務中心表示，這項別出心裁的財務約定，讓三位高學歷、身高超過180公分且擔任公司分店經理的優質單身漢，成為名符其實的「存錢寶」。

老父親的大兒子表示目前正全力衝刺事業，感情可以緩一緩；次子則說在自家分店工作，總要拚出一番成績，才能讓未來的婚姻更有保障；么子更是立志要將家族產業發揚光大。雖然三人都不排除有合適對象會組成家庭，但仍認為自己還年輕，希望能像當年拿著一卡皮箱北上創業的父親一樣，闖出屬於自己的一片天。

旁人開玩笑說，若3位兒子遲遲不結婚，董事長「國庫」的錢將會越來越多，而老父親透過經濟承諾引導孩子養成存錢習慣、追求事業獨立的獨特教子方式，贏得了在場社工的佩服。服務中心也表示，將會審慎為這三位優秀的年輕人選擇條件相當的聯誼對象，期盼能讓老董事長世代相傳，也歡迎需要媒介對象聯誼的民眾多加利用資源。