防汽機車違規闖入 桃林鐵路導入智慧告警投射燈
桃園市桃林鐵路自行車道長期面臨汽機車違規闖入問題，桃園市養護工程處今宣布，在路廊沿線新設「智慧告警投射燈」系統，透過科技手段和斗大標語，加強夜間安全管制，並防範車輛誤入，保障行人與自行車騎士權益。
桃林鐵路原為煤炭運輸專線，後曾短暫營運客運服務，但因載客量偏低停駛。桃市府2018年啟動路廊活化計畫，將廢棄鐵道改造為休閒步道及自行車道，供民眾運動健身使用，然而啟用後不少駕駛貪圖方便，將汽、機車駛進綠化路廊，讓散步的民眾苦不堪言，即使現場自2022年12月開始實施科技執法，仍經常有車輛誤入。
養工處指出，新設置的智慧投射燈採用高亮度LED光源技術，能在步道入口處清晰顯示「禁止汽機車進入」警示標語，該系統具備節能環保、全天候防水防塵功能，可24小時穩定運作。
養工處表示，除了即時警示違規車輛外，市府也同時改善步道夜間照明品質，提升用路人安全感受，未來將持續推動桃林鐵路環境優化工程，逐步引進更多智慧化管理設施，打造更安全友善的休閒運動空間。
