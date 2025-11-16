苗栗縣首波公告人行道規畫機車停車格 24日起開放試辦

苗栗縣人行道規畫機車停車格第一波公告，縣府因地制宜，選定頭份市為恭醫院旁台1線（自強路）兩側60公尺人行道，11月24日起開放，示範並滾動式檢討，擴大至苗栗市等地辦理。

苗栗縣政府公告為恭醫院及杏林大樓周遭自強路段，台1線91公里800公尺至860公尺人行道，自24日起開放機車停放，路段也是縣府第一波公告示範試辦，明天上午8點起進場施工，施工期間改由騎樓通行。

縣府交通工務處指出，道路交通管理處罰條例、苗栗縣人行空間機車慢車停車秩序實施要點規定，人行空間設有人行道且寬度3公尺以上，及未設人行道或人行道寬度未達3公尺時，人行道、騎樓得規畫機車、慢車停車位，但騎樓部分每一建築物應保留至少1.5公尺通道。

全縣過去僅有在縣府周邊人行道改善工程時，畫設人行道機車停車格，為恭醫院自強路是首波公告，主要考量路段毗鄰醫院、黃昏市場及商圈人湖，機車停車的需求大，因此啟動規畫，路權單位公路局沒有意見，地方人士會勘及公聽會，也取得共識試辦。

至於苗栗市公所初步選定3個路段，包括中苗市場大樓周邊中山路、至公路騎樓，勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心前中山路人行道，及北苗市場停車場周邊等。

市公所指出，中苗市場大樓公所正在辦理招標活化，騎樓屬市有土地，此外，苗栗就業中心、北苗市場等都有機車停車格需求，北苗市場停車場並規畫退縮，配合縣府會勘、公聽會推動。

交工處指出，苗栗縣人行空間機車慢車停車秩序實施要點供道路主管機關因地制宜，視人行空間條件、機車停車需求規畫，但騎樓多屬私權，希望透過自強路人行道機車停車格試辦，提供參考辦理。