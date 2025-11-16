快訊

少林寺前住持釋永信 因職務侵占、挪用資金罪遭正式逮捕

台幣升值又成傳產惡夢？業者喊「最後一根稻草」網冷回：緩升都撐不住

痠痛時該做的第一件事不是忍耐 練好2部位成「防痠痛金鐘罩」

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗縣首波公告人行道規畫機車停車格 24日起開放試辦

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣人行道規畫機車停車格第一波公告，選定頭份市為恭醫院旁台1線（自強路）兩側60公尺人行道，11月24日起開放。記者范榮達／攝影
苗栗縣人行道規畫機車停車格第一波公告，選定頭份市為恭醫院旁台1線（自強路）兩側60公尺人行道，11月24日起開放。記者范榮達／攝影

苗栗縣人行道規畫機車停車格第一波公告，縣府因地制宜，選定頭份市為恭醫院旁台1線（自強路）兩側60公尺人行道，11月24日起開放，示範並滾動式檢討，擴大至苗栗市等地辦理。

苗栗縣政府公告為恭醫院及杏林大樓周遭自強路段，台1線91公里800公尺至860公尺人行道，自24日起開放機車停放，路段也是縣府第一波公告示範試辦，明天上午8點起進場施工，施工期間改由騎樓通行。

縣府交通工務處指出，道路交通管理處罰條例、苗栗縣人行空間機車慢車停車秩序實施要點規定，人行空間設有人行道且寬度3公尺以上，及未設人行道或人行道寬度未達3公尺時，人行道、騎樓得規畫機車、慢車停車位，但騎樓部分每一建築物應保留至少1.5公尺通道。

全縣過去僅有在縣府周邊人行道改善工程時，畫設人行道機車停車格，為恭醫院自強路是首波公告，主要考量路段毗鄰醫院、黃昏市場及商圈人湖，機車停車的需求大，因此啟動規畫，路權單位公路局沒有意見，地方人士會勘及公聽會，也取得共識試辦。

至於苗栗市公所初步選定3個路段，包括中苗市場大樓周邊中山路、至公路騎樓，勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心前中山路人行道，及北苗市場停車場周邊等。

市公所指出，中苗市場大樓公所正在辦理招標活化，騎樓屬市有土地，此外，苗栗就業中心、北苗市場等都有機車停車格需求，北苗市場停車場並規畫退縮，配合縣府會勘、公聽會推動。

交工處指出，苗栗縣人行空間機車慢車停車秩序實施要點供道路主管機關因地制宜，視人行空間條件、機車停車需求規畫，但騎樓多屬私權，希望透過自強路人行道機車停車格試辦，提供參考辦理。

人行道 騎樓 停車格
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

人行道引發路權與商圈生計拉鋸 雲林斗六「為誰留路」引爆商圈不滿

陳可辛出車禍！疑駕車失控衝上人行道 身體狀況曝光

學生安全不能打折扣 苗栗縣長鍾東錦指示團隊全力推動通學廊道

右側人行道施工又未保持車距 高雄女騎士擦撞公車「人車倒地受傷」

相關新聞

能提高辨識度 桃園強制公車全天開頭燈

公車撞上行人事故屢見不鮮，桃園市上月發生公車撞死人悲劇。桃市府昨宣布，全市公車即日起，上路須全天候開頭燈，提高辨識度；此...

桃園百日咳占全國近半 婦幼局研議孕婦TDaP疫苗補助

台灣百日咳疫情持續升溫，2025年統計至今，全國病例已達47例，其中桃園就有20例。桃園市議員王珮毓在市政總質詢中要求，...

桃園老董超狂催婚家規 3兒月薪全上繳⋯結婚時還本利加新房

桃園市一名老父親白手起家，目前擔任國內知名企業董事長，為了鼓勵3位已步入社會的兒子專注事業並早日成家，要求3兒將所有薪水...

防汽機車違規闖入 桃林鐵路導入智慧告警投射燈

桃園市桃林鐵路自行車道長期面臨汽機車違規闖入問題，桃園市養護工程處今宣布，在路廊沿線新設「智慧告警投射燈」系統，透過科技...

桃園舊城再生有成 景福宮周邊再推第2期整修明年5月完工

桃市府推動舊城再生，景福宮周邊商家立面、特色招牌整修完成後，不僅廣獲好評，更成為遊客打卡地標。桃園市住宅處今表示，第2期...

苗栗縣首波公告人行道規畫機車停車格 24日起開放試辦

苗栗縣人行道規畫機車停車格第一波公告，縣府因地制宜，選定頭份市為恭醫院旁台1線（自強路）兩側60公尺人行道，11月24日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。