二度流標 竹市改善海山漁港場域增招商誘因

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹市海山漁港場域條件不佳，招商不順至今閒置，民代直嘆可惜。圖／新竹市議員林慈愛提供
新竹市政府斥資近5千萬打造海山漁港魚貨直銷站，盼帶動地方產業與觀光發展，未料招標不順，完工至今依然閒置，民代直說可惜；市府表示，直銷站因場域環境問題未獲廠商青睞，將著手改善，以提高業界投標意願。

海山漁港是竹市二大漁港之一，位處西濱快速道路、17公里海岸線經香山地區的交通觀光樞紐。為促地方發展，市府爭取漁業署5百多萬元補助，加上自籌款，總共投入4841萬元打造魚貨直銷站，供定置漁網業者及一般零售魚貨業者進駐；整體計畫於2023年動工，原訂今年完工委外經營，但廠商興趣缺缺，二度招標均因無人投標而流標。

新竹市議員林慈愛指出，直銷站是香山地區重要觀光與休憩據點，可望與納魯灣文化聚落、香山濕地等形成觀光廊帶，但場地因流標無法啟用，實屬可惜，「地方很期待直銷站開始運作，市府必須更積極排除阻礙」。

新竹市產發處長嚴翊琦表示，直銷站自然條件不理想，冬季東北季風強勁，夏季遮蔽不足造成西曬，是廠商卻步主因。市府在了解廠商顧慮後，已著手改善場域，未來若能結合原民特色、定置漁場、賞蟹步道及十七公里海岸線串聯，有望形成更完整的濱海觀光路線，可望為地方帶來更多動能。

