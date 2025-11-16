聽新聞
能提高辨識度 桃園強制公車全天開頭燈

聯合報／ 記者陳俊智余采瀅／連線報導
桃園市交通局強制公車全天開頭燈，並將「指差確認」動作納入服務評鑑，督促公車司機落實。記者陳俊智／攝影
桃園市交通局強制公車全天開頭燈，並將「指差確認」動作納入服務評鑑，督促公車司機落實。記者陳俊智／攝影

公車撞上行人事故屢見不鮮，桃園市上月發生公車撞死人悲劇。桃市府昨宣布，全市公車即日起，上路須全天候開頭燈，提高辨識度；此命令無強制懲處規定，但違規客運將紀錄服務評鑑缺失，恐影響運費或票價補助。台中市政府表示，將觀察執行成效，並研議跟進。

今年7月，欣欣客運公車司機行經總統官邸周邊道路，因未注意車前狀況，轉彎時撞死衛福部桃園醫院外科主任周佳正，引發各界關注。政府推動「指差確認」提升安全，但難遏止憾事。統聯客運公車司機今年10月，行經桃園市中壢區晉元路左轉榮民南路時，撞死走在行人穿越道的陳姓男子。

桃園為提升道路安全，交通局昨宣布，即日起市區公車全天候開頭燈行駛，以提高辨識度，讓其他用路人注意，降低事故風險。

桃園市交通局表示，公車雖然體積大、醒目，但天候不佳、逆光或夜間辨識度恐降低，開頭燈有助民眾辨別來車高度與寬度，可拿捏距離、防範意外；桃園公車非所有車輛都有日行燈，要求全天候開啟頭燈。

政策剛上路，公車司機若未遵守會以勸導為主，明年起就納入服務評鑑，約束業者遵守。

桃園交通局表示，已要求各業者強化駕駛教育訓練，落實轉彎時「指差確認」動作，也將此動作納入評鑑，若經民眾舉報或稽查發現駕駛未落實，也會影響評鑑分數與補助。

逢甲大學運輸與物流學系助理教授洪百賢表示，開頭燈對提升辨識度有幫助，像是現在新出廠的機車，只要過電就直接開頭燈，也是基於辨識需求，在行經陰影處或是隧道可能出現短暫死角，或因天氣影響視線，開大燈確實可以讓駕駛與行人都提高辨識度，是很適合的方向。

桃園客運表示，支持交通局政策，強調公司近3年採購新車已要求廠商做到「頭燈常駐」，舊款車輛則會設法更新設備，保障行人也保護自己。

