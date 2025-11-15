大溪豆干宴 「黑白大廚」鄭智善讓庶民小吃成藝術饗宴

2025植感桃園大溪豆干節今晚在當地木生活館前廣場，推出限定「大溪豆干宴」，邀請Netflix美食節目收視第一的韓國黑白大廚鄭智善，集結在地物料、料理職人共同以大溪百年豆干為靈感，打造十桌十一味的桃園秋夜味覺盛宴，也將將大溪豆干從街頭庶民美食，轉化為藝術饗宴。

鄭智善現場用大溪豆干製作「香豆腐夾心堡」給所有與會貴賓品嘗，她提到韓國沒有像豆干這樣的料理，非常歡迎大溪的業者引進韓國，她非常樂意協助推廣。

鄭智善因參與Netflix美食競賽節目「黑白大廚」，以中韓融合的創意料理風格聲名大噪。這次參與大溪豆干宴，還選用牛肉與大溪豆干、韭菜、綠竹筍、紅蘿蔔、雞蛋等食材，以韓式宴席料理的手法，製作一道融合地方食材與文化底蘊的隱藏版料理「豆干肉捲」，不僅將大溪豆干，從街頭庶民美食轉化為藝術饗宴，同時也是為大溪豆干宴獻上最深的祝福。

桃園市政府副秘書長金志聿參加大溪豆干宴表示，自己是大溪子弟，小時候每天回家媽媽都會準備好吃的滷豆干，即使長大離家工作，每次回到家鄉必吃的就是豆干，還要當作伴手禮送給同事，這次很榮幸可以邀請到黑白大廚鄭智善運用大溪豆干製作料理，為這道傳統美食帶來國際視野，未來也將持續將大溪豆干推向國際，讓更多人可以品嚐豆干的美味。

觀旅局說明，大溪豆干宴十道創意料理還包含了開場的「大溪風味小吃選」，內含蜜汁香妃干、海蜇皮豆干、碗粿、花生酥糖、香腸、泡菜等，彷彿走進大溪老街的復古時光，鹹、甜、香氣交錯，是記憶裡大溪街角的滋味。其他料理有拔絲豆腐肉丸、手撕豆干紅燒肉、豆乳鍋・山水共炊煙、福袋干貝油飯・藏香舊街語、豆椒蒸鮮魚・潤物無聲、豆乳醬鮮鮑・心有餘香、千張香卷・歲月之卷、時光凍豆腐・鮮雞湯語、豆乳銀耳・手工地瓜餅・甜韻終章等，每一道料理都是料理職人們以豆干、豆製品為靈魂，串連出大溪的風土與人情，打造「十桌十一味」的桃園秋夜味覺盛宴。

觀旅局指出，大溪豆干宴不僅是一場美食活動，更是文化與創意的融合。藉由在地產業包括宜興香妃干、萬里香豆干、大房豆干、黃日香豆干、黃大目食品廠、吉美香豆皮店、益康國際食品、蔡記花生糖、里長嬤碗粿、劉師傅香腸、大溪農會、康莊休閒農業園區、益大理研、老街油飯、承新食品、合珍香餅舖、杏芳餅舖、正豐米麩、台七線農產產銷中心等多家店家共同參與，透過食材共創與文化交流，呈現「產地即餐桌」的永續概念。且藉由料理職人及國際主廚的合作，讓傳統豆干轉化為新世代的文化語彙，展現桃園城市美學與食農精神。