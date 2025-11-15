民進黨在竹北啟動客青培力營 凝聚青年力量

民主進步黨今天在新竹縣竹北舉辦為期兩日的「2025 Team HAKKA客青培力營」，組成是來自全國各地關心公共議題、文化傳承與創新及地方發展的客家青年齊聚一堂，共同探討客家族群在新世代中的定位與挑戰。營隊開場由民主進步黨秘書長徐國勇主持，勉勵青年朋友以多元視野與創新思維，開創屬於客家的時代篇章。

徐國勇在致詞時表示，在民主制度下多元性與多樣性的重要，而最早平等對待台灣各族群的執政黨就是民主進步黨，為了延續傳統文化並促進尊重多元族群文化而成立行政院客家委員會、客家電視台開播、講客電台開播等，成立後資源挹注也不斷提升。

徐表示，更重要的是，2018年立法院三讀通過行政院所提「國家語言發展法」，這是台灣歷史性的一刻，也是政府積極推動國家語言，保存台灣語言文化多樣性及落實文化平權精神的重要宣示。

民進黨客家事務部主任黃駿翔表示，延續多年辦理客青培力營，盼參與的學員勇敢地擁抱自身的文化、自己的語言，勇敢地做自己，因為「越做自己，越能展現最好的一面」，因為我們生長在自由、民主且平權的台灣。

徐國勇強調，我們要深知自身的根在哪裡，且最重要的是不要看不起自己，因為在台灣社會中人人是平等的，且需要互相尊重與包容。「客家語言就是客家的根本，我們不能讓它消失，要讓優美的客家語言延續下去，愛它與守護它。」

徐國勇最後表示，為期兩日的營隊「2025Team Hakka客青培力營」安排超過13堂主題課程，不僅是一場營隊，更是持續推動公共參與的重要平台。多樣性的尊重就是多元的精神，這也就是民主進步黨一貫的主張，將持續傾聽青年聲音，支持客家青年投入政策討論與地方實踐，讓客家文化在現代社會中不僅被看見，更能創造影響力。