快訊

全華爾街唯獨他建議賣出NVIDIA股票 看空理由呼應「大賣空」本尊

不是準備武統台灣？習近平大規模整肅解放軍將領 學者曝背後目的

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨在竹北啟動客青培力營 凝聚青年力量

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
營隊開場由民主進步黨秘書長徐國勇主持，勉勵青年朋友以多元視野與創新思維，開創屬於客家的時代篇章。圖／民主進步黨提供
營隊開場由民主進步黨秘書長徐國勇主持，勉勵青年朋友以多元視野與創新思維，開創屬於客家的時代篇章。圖／民主進步黨提供

民主進步黨今天在新竹縣竹北舉辦為期兩日的「2025 Team HAKKA客青培力營」，組成是來自全國各地關心公共議題、文化傳承與創新及地方發展的客家青年齊聚一堂，共同探討客家族群在新世代中的定位與挑戰。營隊開場由民主進步黨秘書長徐國勇主持，勉勵青年朋友以多元視野與創新思維，開創屬於客家的時代篇章。

徐國勇在致詞時表示，在民主制度下多元性與多樣性的重要，而最早平等對待台灣各族群的執政黨就是民主進步黨，為了延續傳統文化並促進尊重多元族群文化而成立行政院客家委員會、客家電視台開播、講客電台開播等，成立後資源挹注也不斷提升。

徐表示，更重要的是，2018年立法院三讀通過行政院所提「國家語言發展法」，這是台灣歷史性的一刻，也是政府積極推動國家語言，保存台灣語言文化多樣性及落實文化平權精神的重要宣示。

民進黨客家事務部主任黃駿翔表示，延續多年辦理客青培力營，盼參與的學員勇敢地擁抱自身的文化、自己的語言，勇敢地做自己，因為「越做自己，越能展現最好的一面」，因為我們生長在自由、民主且平權的台灣。

徐國勇強調，我們要深知自身的根在哪裡，且最重要的是不要看不起自己，因為在台灣社會中人人是平等的，且需要互相尊重與包容。「客家語言就是客家的根本，我們不能讓它消失，要讓優美的客家語言延續下去，愛它與守護它。」

徐國勇最後表示，為期兩日的營隊「2025Team Hakka客青培力營」安排超過13堂主題課程，不僅是一場營隊，更是持續推動公共參與的重要平台。多樣性的尊重就是多元的精神，這也就是民主進步黨一貫的主張，將持續傾聽青年聲音，支持客家青年投入政策討論與地方實踐，讓客家文化在現代社會中不僅被看見，更能創造影響力。

民主進步黨今天在新竹縣竹北舉辦為期兩日的「2025 Team HAKKA客青培力營」，組成是來自全國各地關心公共議題、文化傳承與創新及地方發展的客家青年齊聚一堂。圖／民主進步黨提供
民主進步黨今天在新竹縣竹北舉辦為期兩日的「2025 Team HAKKA客青培力營」，組成是來自全國各地關心公共議題、文化傳承與創新及地方發展的客家青年齊聚一堂。圖／民主進步黨提供
民進黨客家事務部主任黃駿翔表示，延續多年辦理客青培力營，盼參與的學員勇敢地擁抱自身的文化。圖／民主進步黨提供
民進黨客家事務部主任黃駿翔表示，延續多年辦理客青培力營，盼參與的學員勇敢地擁抱自身的文化。圖／民主進步黨提供

徐國勇 新竹 客家
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

陸不滿蕭美琴歐洲議會演說 徐國勇：讓中國繼續不開心下去

「盧秀燕 還我豬」 徐國勇嗆：中市府處理豬瘟0分

徐國勇：祖先來自中國沒錯 但我是台灣人

鄭麗文喊讓台灣重建新秩序 徐國勇：和中國互不隸屬

相關新聞

新竹湖畔料亭旁石椅遭破壞 市府報警並啟動修復評估

新竹市歷史建築湖畔料亭旁石椅遭破壞，對此新竹市政府今天表示，已報警並調閱監視器查緝行為人，後續由團隊查勘評估損害程度後，...

大溪豆干宴 「黑白大廚」鄭智善讓庶民小吃成藝術饗宴

2025植感桃園大溪豆干節今晚在當地木生活館前廣場，推出限定「大溪豆干宴」，邀請Netflix美食節目收視第一的韓國黑白...

民進黨在竹北啟動客青培力營 凝聚青年力量

民主進步黨今天在新竹縣竹北舉辦為期兩日的「2025 Team HAKKA客青培力營」，組成是來自全國各地關心公共議題、文...

桃園交通事故防制見效 警方啟動跨單位115處現地會勘

桃園市警局防制交通事故措施再精進！針對車禍死亡事件即時辦理現地會勘外，擴大納入救護檢傷二級以上重傷事故、篩選出全市115...

慈護宮「桃園媽」今起遶境祈福 3天走遍桃園15街庄

桃園慈護宮媽祖日前助樂天桃猿奪中華職棒總冠軍，事蹟令人樂道，而廟方今起展開為期3天的遶境祈福遶境，也讓不少民眾引頸期盼。...

尋「一片葉的記憶」！觀霧國家森林遊樂區 22日起推出3主題活動

農業部林業及自然保育署新竹分署11月至12月將在觀霧國家森林遊樂區推出「一片葉的記憶」觀霧遊客中心導覽與手作體驗主題活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。