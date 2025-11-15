桃園天光威購節市集進駐中壢SOGO商圈 把握假日周年慶

桃園市天光威購節-天光市集今天下午進駐中壢銀河廣場，副市長王明鉅到場主持開幕，頒獎年度客家十大精品，並表示活動除延續廣受好評的市集，也首度與原民局、青年局及文化局合作，推動多元文化與族群共榮。

天光市集同時與中壢SOGO百貨、威尼斯影城及六和商圈聯手，結合百貨周年慶及整合商圈與企業資源，以購物節型態帶動地方商機和客家優質品牌，展現桃園客家文化深度與產業活力。

王明鉅指出，天光雜貨店深受民眾喜愛，今年銷售額已超越去年，顯示客家產品與文創商品受到市場青睞，也期許明年業績能突破千萬元，持續擴大客家品牌影響力。這次跨局處及企業和商圈的合作，使現場集結多款特色產品、美食與手作展攤，邀請市民把握假日來逛逛。

市集開幕式安排曾榮獲日本橫濱花式調酒冠軍的梁嘉仁，帶來客家創意飲調表演，為活動揭開熱鬧序幕。客家局說明，天光市集也匯聚超過40間在地品牌與客家好物，原民局、青年局推薦優質攤商設置多元市集，展現原民、青年創意及地方風味等多元特色；另外，客家十大精品頒獎典禮，表彰天光雜貨店優質且具客家創新的品牌，涵蓋客家文創、工藝及農產品三大領域，各家品牌在選材、造型設計或品牌故事，展現客家文化與創意融合的美學，讓客家產業更精緻化。

桃園市客家文化基金會表示，天光市集除擴大升級為購物節型態，更以市場導向帶動客庄品牌曝光與銷售；天光店也推出年終慶，明天還有多項商品優惠、團購方案、滿額禮及抽獎活動，現場設置「客家十大精品專區」，延續天光市集活動熱度，鼓勵民眾逛店選購喜愛的客家精品。

客家事務局副局長饒佳汶、原住民族行政局長巴奈·母路、婦幼發展局長杜慈容、市議員葉明月、劉曾玉春、中壢六和商圈榮譽理事長巫秀星、中壢SOGO百貨店長黎冠里都出席活動，更多活動詳情與優惠資訊，請至天光威購節活動網站查詢。