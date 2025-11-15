新竹湖畔料亭旁石椅遭破壞 市府報警並啟動修復評估

快訊

中央社／ 新竹市15日電
新竹市湖畔料亭為日式木造房舍，位在新竹動物園前與麗池湖畔旁，2017年被登錄為歷史建築並修復，已成地方重要景點之一，近日卻被發現湖畔料亭旁石椅疑遭鐵鎚敲毀受損，竹市府15日表示，已報警追查行為人。圖／中央社（讀者提供）
新竹歷史建築湖畔料亭旁石椅遭破壞，對此新竹市政府今天表示，已報警並調閱監視器查緝行為人，後續由團隊查勘評估損害程度後，並將另訂修復計畫。

陳姓民眾今天告訴中央社記者表示，湖畔料亭為日式木造房舍，位在新竹動物園前、與麗池湖畔旁，2017年被登錄為歷史建築並修復，已成為地方重要景點之一，近日卻發現湖畔料亭旁的石椅被不明人士疑用鐵鎚敲毀受損。

陳姓民眾說，盼竹市府應善盡保護文化資產責任，避免讓文化資產受損，市府也應盡快與警政等單位，共同調閱監視器，加快追出破壞者，以避免類似情形再發生。

對此新竹市政府透過文字表示，有關湖畔料亭石椅損傷部分已報警，將調閱監視器追查行為人，後續也請文資防護團隊到現場紀錄並評估損害情形，並將另訂修復計畫。

市府指出，湖畔料亭是新竹市歷史建築，臨湖而立，高低錯落，是台灣地區僅存的公園料亭案例，目前委外經營管理，假日往來人潮不少，籲市民共同守護文化資產。

歷史建築 文化資產 新竹
