乙未戰爭130周年紀念 銅鑼灣1895文化生活館連兩天安排多元節目

苗栗縣銅鑼鄉「銅鑼灣1895文化生活館」紀念乙未戰爭130周年，館方今、明推出「1895走過銅鑼」系列活動，安排館慶開幕式、生活市集、客庄音樂會與乙未講座、吳淑娟書法篆刻展等多元節目，邀民眾共同回望歷史、體驗生活、聆聽客庄之聲，盼以藝術與文化的形式傳遞客庄的韌性與土地的情感。

縣府指出，銅鑼古名「銅鑼灣」，是乙未戰爭義士吳湯興、李祥甫、丘國霖的故鄉，也是台灣第一才子丘逢甲的出生地。乙未年客家三傑之首吳湯興號召銅鑼灣義民，於銅鑼「天后宮」誓師，敲響了乙未的號角。

為追思1895年乙未戰爭中，為守護家園而犧牲的客庄義軍，由國立聯合大學客家學院文化觀光學系與銅鑼窯共同策畫製作，以陶板刻寫300多名義軍名冊於牆上，期待結合學術研究與地方工藝，藉由陶藝工藝讓歷史溫度在泥土中再次甦醒。

鑼灣1895文化生活館成立3周年，上午館慶開幕式及紀念活動由副縣長邱俐俐與總統府資政姚嘉文、客委會副主委邱星崴、前立委湯蕙禎、立委沈發惠秘書連森裕、聯大學務長林本炫、議員黃芳椿、羅貴星及地方代表多人出席，

邱俐俐表示，「一八九五‧走過銅鑼」是一次紀念也是一場文化回望，從乙未義民的英勇精神到當代青年返鄉推動文化創生的努力，活動以「走過」為意象，串連歷史、生活與藝術，象徵銅鑼人持續在傳承與創新的道路上前行。1895文化生活館成立以來，以「生活即文化、文化即地方」為理念，透過展覽、市集、講座與藝術創作，讓歷史與現代對話，讓文化在日常中發光發熱。今天的活動更結合乙未精神與地方創意，從書法篆刻展、生活市集、到客庄音樂會與歷史講座，都展現出苗栗文化的多樣與深厚。

她強調，130年來，時代變遷，但那份為土地付出的心、那股客庄的韌性，始終不變。希望透過這場活動，讓更多人了解銅鑼的故事，感受文化的溫度，希望大家攜手，把這份歷史的精神化為未來努力的力量，持續在這片土地上發光發熱。