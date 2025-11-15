快訊

桃園交通事故防制見效 警方啟動跨單位115處現地會勘

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園市跨單位現地會勘後，根據提出的標線重繪、調整專用車道、增設行人庇護島、標線型綠舖人行道及強化科技執法等建議，透過滾動式檢討與即時調整優化道路安全。記者陳恩惠／翻攝
桃園市跨單位現地會勘後，根據提出的標線重繪、調整專用車道、增設行人庇護島、標線型綠舖人行道及強化科技執法等建議，透過滾動式檢討與即時調整優化道路安全。記者陳恩惠／翻攝

桃園市警局防制交通事故措施再精進！針對車禍死亡事件即時辦理現地會勘外，擴大納入救護檢傷二級以上重傷事故、篩選出全市115處車禍熱點進行跨單位會勘，研擬肇事原因與後續工程改善方案，滾動式精進作為聚焦多元數據和工程改善，持續優化道路安全。

市警局表示，為遏止交通事故，除針對每件死亡車禍即時辦理現地會勘、研析肇事因素與後續工程改善及反制，考量受傷較嚴重的交通事故也可能造成死亡風險，特別透過行政協助方式，將消防局提供救護檢傷分級資訊，由交通警察大隊交叉比照死亡事故擴大辦理現地會勘。

交通警察大隊根據今年截至9月底死亡及重傷交通事故資料，篩選出全市48處路段共115處地點，交由各轄區警分局邀集路權單位、專家學者等相關單位進行現地會勘，透過多元數據分析與滾動式檢討，結合工程改善與科技執法落實防制。

自今年9月起試辦半年，第一期已全數完成，採用消防局救護檢傷二級以上，也就是可能有生命危險或需要緊急醫療處置中度以上的案件、交通事故資料、基層觀察與專家建議做為分析依據，會勘結果建議標線重繪、調整專用車道、增設行人庇護島與標線型綠鋪人行道等48項交通工程改善措施，藉由工程面降低事故發生率與嚴重度。

交大大隊長李維振說，精準會勘與工程改善是減少傷亡數成效的一環，後續將以滾動式檢討持續優化，並以會勘機制為核心，擴充多元數據分析範圍，並搭配科技執法與工程改善，期望透過預防、改善與執法三管齊下，有效降低事故發生與減少傷亡，打造更安全友善的道路環境。

另交通部公布統計資料，桃園市今年1月至8月30日內全般死亡人數149人較去年同期減少43人，降低22.4％；其中行人死亡22人，減少9人，降低29.0％、酒駕死亡9人，減少5人，降低35.7％，各項降幅均為六都之冠。

顯示桃園警方近年多階段性強力執法、加強宣導面向的防制方法見效，由於對行人地獄議題的重視與討論，防制行人事故、汽機車不停讓行人和行人違規成為本月執法重點，另在科技執法項目，今年除了台鐵和高鐵特有的取締違停，全市各路口也增加車不停讓行人、闖紅燈、超速等取締項目。警方強調，取締不是目的，而是避免違規。

桃園市警方邀集路權單位、專家學者跨單位現地會勘，研擬肇事原因與後續工程改善方案，提出標線重繪、調整專用車道、增設行人庇護島、標線型綠舖人行道及強化科技執法等建議，透過滾動式檢討與即時調整優化道路安全。記者陳恩惠／翻攝
桃園市警方邀集路權單位、專家學者跨單位現地會勘，研擬肇事原因與後續工程改善方案，提出標線重繪、調整專用車道、增設行人庇護島、標線型綠舖人行道及強化科技執法等建議，透過滾動式檢討與即時調整優化道路安全。記者陳恩惠／翻攝
桃園市警局防制交通事故措施再精進，納入重傷事故，依據消防救護檢傷二級以上資料，交叉比對篩選出全市48處路段共115處地點，由各轄區警分局邀集路權單位、專家學者等相關單位現地會勘，改善交通工程。記者陳恩惠／翻攝
桃園市警局防制交通事故措施再精進，納入重傷事故，依據消防救護檢傷二級以上資料，交叉比對篩選出全市48處路段共115處地點，由各轄區警分局邀集路權單位、專家學者等相關單位現地會勘，改善交通工程。記者陳恩惠／翻攝
桃園市警局防制交通事故措施再精進，納入重傷事故，依據消防救護檢傷二級以上資料，交叉比對篩選出全市48處路段共115處地點，由各轄區警分局邀集路權單位、專家學者等相關單位現地會勘，改善交通工程。記者陳恩惠／翻攝
桃園市警局防制交通事故措施再精進，納入重傷事故，依據消防救護檢傷二級以上資料，交叉比對篩選出全市48處路段共115處地點，由各轄區警分局邀集路權單位、專家學者等相關單位現地會勘，改善交通工程。記者陳恩惠／翻攝
桃園市跨單位現地會勘後，根據提出的標線重繪、調整專用車道、增設行人庇護島、標線型綠舖人行道及強化科技執法等建議，透過滾動式檢討與即時調整優化道路安全。記者陳恩惠／翻攝
桃園市跨單位現地會勘後，根據提出的標線重繪、調整專用車道、增設行人庇護島、標線型綠舖人行道及強化科技執法等建議，透過滾動式檢討與即時調整優化道路安全。記者陳恩惠／翻攝

